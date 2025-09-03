Bạn bè quốc tế - nguồn cổ vũ to lớn đối với Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bạn bè quốc tế - nguồn cổ vũ to lớn đối với Việt Nam

DƯƠNG NGỌC

Các vị khách quốc tế nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện, từ đó nâng cao vai trò và vị thế quốc tế

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể vào ngày 2-9 tại thủ đô Hà Nội. Trong các thành phần tham gia có nhiều đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện trọng đại, nguồn động lực to lớn

Trong đó, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do ông Thongloun Sisoulith - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CH Cuba do ông Miguel Diaz Canel - Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CH Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev - Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Đảng phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh; đại diện các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các quốc gia từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu; các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam; đông đảo bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước…

Cùng ngày, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với nhiều trưởng đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam dịp này.

Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ông Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nồng nhiệt chúc mừng sự kiện trọng đại; khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lào. Những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện cũng như vai trò và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao của Việt Nam là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Bạn bè quốc tế - nguồn cổ vũ to lớn đối với Việt Nam- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen Ảnh: TTXVN

Tăng cường kết nối, hợp tác

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các buổi tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai bên cũng ghi nhận sự hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hun Sen nhất trí sẽ tích cực tuyên truyền về giá trị lịch sử của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào; mở rộng thị trường cho nhau cũng như khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của nhau nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy du lịch và kết nối cửa khẩu.

Hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm. Ông cho rằng những kết quả này luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương, giao lưu văn hóa, phối hợp tại các diễn đàn đa phương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược và tiềm năng.

Hội kiến ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước, mong hai bên phối hợp chặt chẽ trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất; tăng cường đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel. 

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lãnh đạo các nước Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ và nhiều nhà lãnh đạo đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng gửi thông điệp chúc mừng.


Tin liên quan

Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

Ngày 2-9, nhiều em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương mang niềm vui nhân đôi trong không khí tưng bừng, rực rỡ chào mừng Quốc khánh.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

Rộn ràng, ấm áp đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây

(NLĐO) - Dù trời đang mưa nhưng không khí đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây vẫn rất rộn ràng, ấm áp

khách quốc tế Cách mạng Tháng Tám Quốc Khánh thủ đô hà nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo