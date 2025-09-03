Bạn bè quốc tế - nguồn cổ vũ to lớn đối với Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể vào ngày 2-9 tại thủ đô Hà Nội. Trong các thành phần tham gia có nhiều đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện trọng đại, nguồn động lực to lớn

Trong đó, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do ông Thongloun Sisoulith - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CH Cuba do ông Miguel Diaz Canel - Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CH Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev - Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Đảng phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh; đại diện các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các quốc gia từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu; các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam; đông đảo bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước…

Cùng ngày, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với nhiều trưởng đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam dịp này.

Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ông Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nồng nhiệt chúc mừng sự kiện trọng đại; khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lào. Những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện cũng như vai trò và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao của Việt Nam là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen Ảnh: TTXVN

Tăng cường kết nối, hợp tác

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các buổi tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hai bên cũng ghi nhận sự hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hun Sen nhất trí sẽ tích cực tuyên truyền về giá trị lịch sử của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào; mở rộng thị trường cho nhau cũng như khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của nhau nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy du lịch và kết nối cửa khẩu.

Hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm. Ông cho rằng những kết quả này luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương, giao lưu văn hóa, phối hợp tại các diễn đàn đa phương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược và tiềm năng.

Hội kiến ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước, mong hai bên phối hợp chặt chẽ trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất; tăng cường đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lãnh đạo các nước Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ và nhiều nhà lãnh đạo đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng gửi thông điệp chúc mừng.



