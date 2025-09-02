HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rộn ràng, ấm áp đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây

Hải Đường - Ca Linh - Trung Phạm - Võ Dương - Vân Du - Duy Nhân - Tâm Quân

(NLĐO) - Dù trời đang mưa nhưng không khí đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây vẫn rất rộn ràng, ấm áp

TP Cần Thơ:

Tối 2-9, UBND TP Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

- Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi lẽ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ – nhấn mạnh: "Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại và càng thêm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp xây dựng quê hương Cần Thơ nói riêng".

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và xây dựng phát triển bền vững thành phố.

Sau chương trình họp mặt là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Lời Người vang mãi núi sông" được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng, công nghệ LED và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Ấn tượng nhất là màn bắn pháo hoa tại 3 địa điểm ở TP Cần Thơ, gồm: Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú): Bắn pháo hoa tầm cao; Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu Đô thị 5A (phường Phú Lợi): Bắn pháo hoa tầm thấp.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ dự họp mặt tại chương trình.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Lực lượng thanh niên và quân sự rộn ràng tham dự chương trình tại Công viên Tây Đô

- Ảnh 8.

Rất đông phụ nữ đến Công viên Tây Đô rất sớm để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Nhiều du thuyền đậu tại Công viên Tây Đô treo đầy cờ Tổ quốc, cờ Đảng

- Ảnh 12.

Nhiều người lưu lại khoảnh khắc ở Công viên Tây Đô.

Tuy đến 19 giờ chương trình mới diễn ra nhưng từ 17 giờ rất đông người dân đến Công viên Tây Đô để cùng nhau chụp ảnh vì nơi đây trang trí rất nhiều cờ Tổ quốc.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

Đông đảo người dân tham dự chương trình tại Công viên Tây Đô

Chị Lê Thị Thu Thủy (ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ), bày tỏ: "Trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2-9, tôi đưa gia đình đến Công viên Tây Đô để hòa mình vào dòng người rộn ràng. Những giai điệu hào hùng khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự gắn kết, ấm áp và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước".

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm 2-9 tại TP Cần Thơ

Rộn ràng, ấm áp đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây - Ảnh 1.

Rộn ràng, ấm áp đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây - Ảnh 2.

Rộn ràng, ấm áp đêm Quốc khánh 2-9 tại miền Tây - Ảnh 3.

Pháo hoa rực sáng ở Cần Thơ

An Giang:

Tổ chức bắn pháo hoa kết hợp với chương trình nghệ thuật kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại 2 điểm, gồm: Quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá) và đường băng sân bay cũ (đặc khu Phú Quốc).

- Ảnh 22.

- Ảnh 23.

- Ảnh 24.

Khách quốc tế hòa cùng niềm vui Quốc khánh 2-9 với người dân Phú Quốc

Tại đặc khu Phú Quốc, rất đông du khách quốc tế hòa cùng niềm vui Tết Độc lập với người dân địa phương.

Cà Mau:

Tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm, gồm: Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu).

- Ảnh 25.

- Ảnh 26.

- Ảnh 27.

Người dân Cà Mau "đội mưa" đi xem bắn pháo hoa

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trời mưa nhưng trên các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Ngô Quyền… rất đông người dân đổ về Quảng trường Phan Ngọc Hiển để chờ theo dõi chương trình bắn pháo hoa.

Ông Nguyễn Văn Út (37 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết chở theo con trai 11 tuổi và vợ vượt quãng đường hơn 50 km để lên trung tâm tỉnh Cà Mau xem bắn pháo hoa nghệ thuật.

Rộn ràng đêm Quốc khánh 2-9 tại Cà Mau dù trời đang mưa

"Tôi chở con đi xem bắn pháo hoa không chỉ để giải trí mà còn muốn cháu khắc ghi những ngày trọng đại của dân tộc. Bởi, để có ngày hôm này thì các thế hệ cha ông đi trước đã phải hy sinh rất nhiều. Ngoài ra, người dân nhận quà là 100.000 đồng từ nhà nước nên mọi người ai cũng vui và phấn khởi" – ông Út chia sẻ.

Tây Ninh:

Tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm của 2 phường là Long An và Tân Ninh để thuận lợi cho người dân theo dõi. Có 120 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút mỗi điểm.

- Ảnh 28.

Lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự tại phường Long An sẵn sàng điều tiết giao thông

Theo UBND tỉnh, việc bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 lần này không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là hoạt động tri ân, nhắc nhớ truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Tây Ninh năng động, hiếu khách và giàu bản sắc.

- Ảnh 29.

- Ảnh 30.

- Ảnh 31.

- Ảnh 32.

Người dân phường Long An theo dõi bắn pháo hoa

Theo ghi nhận, từ hơn 19 giờ tối 2-9, hàng ngàn người dân trên địa bàn phường Long An đã đổ về khu vực sân vận động Long An để theo dõi bắn pháo hoa.

Do lượng người và phương tiện quá đông khiến nhiều tuyến đường bao quanh sân vận động như: Hùng Vương, Trương Định, Mai Thị Tốt, Lê Cao Dõng, Huỳnh Thị Mai…. ken kín.

Bắn pháo hoa tại phường Long An đêm 2-9

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng an ninh cơ sở, CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt từ rất sớm để chốt chặn các ngõ đường không để người dân, phương tiện vào khu vực bắn pháo hoa, chỉ cho phép theo dõi phía ngoài khu sân vận động.

Đồng Tháp:

Tổ chức bắn pháo hoa một điểm duy nhất tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh rằng đây không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là dịp tri ân, nhắc nhớ truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc.

TP HCM: Hàng ngàn người dân đội mưa ngắm pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh

TP HCM: Hàng ngàn người dân đội mưa ngắm pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh

(NLĐO) - Không khí nhộn nhịp, náo nức tràn ngập trên nhiều tuyến đường của TP HCM khi người dân đổ về khu vực trung tâm chờ xem pháo hoa mừng Tết Độc lập

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

TP HCM yên bình, thư thả trong ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – Khác với sự nhộn nhịp thường ngày, sáng 2-9, trung tâm TP HCM yên bình, thư thả trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

