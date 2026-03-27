Thời sự Chính trị

Ban Bí thư: Hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia

Bảo Trân

(NLĐO) - Chỉ thị 04 của Ban Bí thư nêu rõ đầu tư, xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới (Chỉ thị 04).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Chỉ thị 04 nêu rõ quan điểm xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ưu tiên xuất bản các ấn phẩm số, số hóa

Theo đó, xuất bản còn là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam; xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội; dẫn dắt, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa; xây dựng, bảo vệ, phát huy giá trị con người Việt Nam.

Chỉ thị 04 xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ thống xuất bản tinh gọn, mạnh, chất lượng, hiện đại hóa.

Đầu tư, xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng, văn hóa giải trí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo…

Trong đó có tập đoàn thực hiện chức năng đối ngoại chiến lược quốc gia với nhiệm vụ tuyên truyền, hợp tác, trao đổi, đưa các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa tri thức, văn hóa nhân loại vào Việt Nam.

Chuyển đổi số sâu rộng, đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ, nội dung số; ưu tiên xuất bản các ấn phẩm số, số hóa theo hướng đa dạng, sáng tạo, hội nhập trong nước và quốc tế.

Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các khâu, các lĩnh vực của hoạt động xuất bản; phát triển hệ thống xuất bản đa phương tiện.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách...

Phát triển xuất bản điện tử, 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình xuất bản; 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại, quy mô và là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng.

Chỉ thị 04 cũng đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Xuất bản trở thành ngành kinh tế số, doanh nghiệp số xuất bản

Đáng chú ý, Chỉ thị 04 nêu rõ xuất bản trở thành ngành kinh tế số, doanh nghiệp số xuất bản Việt Nam, có năng lực vươn ra toàn cầu; là trung tâm sáng tạo, giao lưu, hợp tác hàng đầu với các nước có hoạt động xuất bản, truyền thông lớn ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chỉ thị 04 đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật về xuất bản; tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội thúc đẩy ngành xuất bản phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Phát triển không gian số và kinh tế số xuất bản, thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới; xây dựng cơ chế hỗ trợ xuất bản...

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bản quyền, tăng cường bảo vệ quyền tác giả, nhất là bảo vệ bản quyền trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tôn trọng quyền tác giả.

Xây dựng chiến lược phát triển xuất bản, định vị sản phẩm của xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa, phát triển ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tập trung đầu tư cho nội dung xuất bản, trở thành sản phẩm cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa; mở rộng thể loại, đề tài mới có giá trị tư tưởng, khoa học, thẩm mỹ; đặt hàng các công trình khoa học, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, xứng tầm, đáp ứng nhu cầu tri thức và giải trí lành mạnh của nhân dân.

Nghiên cứu, bổ sung chính sách đầu tư, đãi ngộ, có cơ chế bảo vệ những người làm xuất bản, biên tập viên...

Chăm lo, nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số, nền tảng dữ liệu xuất bản số dùng chung toàn ngành. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đa dạng hóa sản phẩm của xuất bản theo hướng số hóa.

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong tất cả các lĩnh vực của xuất bản; đưa sách, báo Việt Nam ra thế giới, đưa sách thế giới vào Việt Nam thông qua trao đổi bản quyền, xuất bản song ngữ; thực hiện mô hình hợp tác công tư để lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển giai đoạn mới…

5 nhóm quan điểm chỉ đạo bao trùm tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước

(NLĐO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo mang tính hệ thống, bao trùm và toàn diện về phát triển kinh tế nhà nước.

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị

(NLĐO) - Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước; phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO) - Thành phố đang đặt quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực đi tắt, đón đầu để có được Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian sớm nhất

