Thời sự Chính trị

Ban Bí thư yêu cầu khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

Theo TTXVN

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày 24-2, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 539-CV/VPTW về Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 (Công văn 539).

Ban Bí thư yêu cầu khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi" - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư để cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Theo Công văn 539, tại phiên họp ngày 24-2, xem xét Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Ban Bí thư đã có kết luận.

Ban Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an toàn. Cả nước đón Tết, vui Xuân với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay".

Việc tổ chức chu đáo các hoạt động Tết Bính Ngọ năm 2026 là khởi đầu thuận lợi, tạo khí thế mới, thành công mới cho một năm mới của đất nước.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc.

Hoàn thành việc bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; hoàn thành việc thể chế hóa những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong quý I/2026.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3-2026. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình Hội nghị Trung ương.

Tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chuẩn bị tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là nội dung trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm; phấn đấu tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026 để đạt mục tiêu GDP tăng 10% trở lên.

Các địa phương sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể; các bộ, ngành xây dựng quy định, tiêu chí về chất lượng, tiêu chuẩn, công nghệ, chú trọng hạch toán kinh tế trong từng dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo đồng thuận về những chủ trương mới của Đảng và duy trì khí thế phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

