Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thành phố đang đặt quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực đi tắt, đón đầu để có được Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian sớm nhất

Chiều 13-3, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết trong cuộc họp của Bộ Chính trị diễn ra vào tuần qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã kiến nghị và Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. 

Theo ông Nguyễn Văn Được, ngay sau đó, TPHCM đã triển khai xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt TPHCM. Dự kiến trong tháng 3 này sẽ có đề cương, trong tháng 4 sẽ hoàn thành dự thảo. Tiếp đó, trong tháng 5 và 6 sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý. Dự kiến Luật Đô thị đặc biệt TPHCM sẽ được Quốc hội thông qua trong thời gian tới đây.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá Luật Đô thị đặc biệt TPHCM sẽ là đòn bẩy cực lớn để thành phố phát triển. "Đây là một đại cú hích, sau Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội để TPHCM phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, hiện nay, thành phố đang đặt quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực "đi tắt, đón đầu" để có được Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian sớm nhất.

TPHCM sắp đón "đại cú hích" cho phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM không chỉ có những giải pháp kinh tế thuần túy mà phải có giải pháp tổng hợp, đồng bộ, bao trùm và đột phá.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, TPHCM phải tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. TPHCM cần khai thác tối đa các thể chế mà Trung ương đã cho và kể cả Luật Đô thị đặc biệt của thành phố dự kiến được thông qua trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. 

"Điều này đòi hỏi thành phố phải chủ động xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị" - ông Nguyễn Văn Được nói.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố cùng các sở, ngành có liên quan hoàn thiện kế hoạch hành động về tăng trưởng hai con số trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Giao Sở Công Thương chủ trì, tham mưu thiết lập hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm về tình hình cung ứng năng lượng; rà soát tổng thể về năng lượng, cung ứng xăng dầu hiện nay và các nguồn năng lượng khác trên địa bàn TPHCM. Phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng năng lượng xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và tiêu dùng của thành phố tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

