Ngày 12-9, tại buổi họp báo trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.

Theo dự kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 75 người, tăng 2 người so với hiện tại. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 người, trong đó có Bí thư và 4 Phó Bí thư. Cơ cấu nhân sự gồm 7 thành phần, bảo đảm sự cân đối giữa các khối: Đảng, chính quyền, Mặt trận – đoàn thể, lực lượng vũ trang, Đảng ủy trực thuộc, đơn vị sự nghiệp và cấp phường xã.



Ông Hùng cho hay thành phố cũng phấn đấu tỉ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi đạt từ 15% trở lên, tỉ lệ cán bộ có trình độ khoa học – công nghệ khoảng 5%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 5,33%.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự kiến có 14 thành viên, trong đó không còn bố trí ủy viên kiêm chức như nhiệm kỳ trước.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương không nhận hoa chúc mừng. Việc này nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội "an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí".



Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16-9 đến 18-9. Trong đó, phiên chính thức tổ chức trong các ngày 17 và 18. Phiên bế mạc Đại hội diễn ra vào sáng 18-9.

Đại hội được tổ chức tại Hội trường Trường Chính trị thành phố ở số 34, đường Hồ Nghinh, phường An Hải.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm an ninh, trật tự giao thông, phục vụ đại hội, đảm bảo phù hợp trong điều kiện, tình hình thực tiễn của thành phố.