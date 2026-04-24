Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận nhiều nội dung liên quan Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hội nghị tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến với 42 điểm cầu trên cả nước.

Theo kế hoạch, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 14 nội dung, trong đó có những nội dung liên quan đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam như: Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng liên đoàn khóa XIII tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Chương trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp (giai đoạn 2023 - 2026); Báo cáo kết quả sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; Quy chế làm việc của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Quyết định thành lập các đoàn đại biểu, quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 29-12-2023 về đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam (giai đoạn 2023-2026); Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH ngày 29-8-2024 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn về "Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới" giai đoạn 2024 - 2026; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 27-8-2024 về đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033 (giai đoạn 2024 - 2026).

Hội nghị cũng thảo luận Báo cáo kết quả Chương trình số 07/CTr-BCH ngày 11-12-2024 về xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiệm kỳ 2023-2028 (giai đoạn từ tháng 1-2024 đến tháng 4-2026); Báo cáo kết quả đại hội, hội nghị công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở từ sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đến tháng 4-2026; Báo cáo kết quả xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nội dung liên quan đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo có sự thay đổi có kết cấu, bố cục, theo hướng đánh giá gọn, rõ hơn kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2023 -2026. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội XIV và các chủ trương mới của Đảng, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Dự kiến trong nhiệm kỳ tới sẽ phát động 1 phong trào thi đua "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" trên nền tảng phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; 2 khâu đột phá; 3 chương trình, 4 đề án và 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Nhóm nội dung lớn thứ 2 được Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh là Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 3-12-2023, gồm 11 Chương và 45 Điều.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam mới gồm 9 Chương và 31 Điều (giảm 2 Chương và 14 Điều so với Điều lệ khóa XIII) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại một số điều trong dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam đảm bảo tính hệ thống, khoa học, chặt chẽ, nâng cao giá trị pháp lý và trách nhiệm thi hành Điều lệ trong các cấp công đoàn, phù hợp với các quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Những điều mới, nội dung mới được bổ sung là kết quả nghiên cứu, cụ thể hóa từ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn đặt ra, cơ bản đáp ứng với mô hình tổ chức mới và yêu cầu mới đặt ra.