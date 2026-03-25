Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-TLĐ tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2026. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn Việt Nam khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Hải

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Ngoài ra nhằm động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Việt Nam khẳng định vị trí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị bám sát Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ ngày 23/9/2025 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 để tổ chức thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền ở cơ sở, các địa điểm công cộng; đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa. Công đoàn cấp trên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền của công đoàn cấp dưới.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 8 nhóm trọng tâm

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nội dung tuyên truyền tập trung vào 8 nhóm trọng tâm. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Ngoài ra, tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 13 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn 2023-2026; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó là tuyên truyền về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2026 và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai Nghị quyết; kết quả đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị.

Kết quả chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031...

Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

(NLĐO)- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XIV (khóa XIII) đã diễn ra sáng 20-11.

Vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổng kết hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng LĐLĐ Việt Nam Đại hội Công đoàn Việt Nam Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo