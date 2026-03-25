Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2026. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Hải

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Ngoài ra nhằm động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị bám sát Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ ngày 23/9/2025 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 để tổ chức thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền ở cơ sở, các địa điểm công cộng; đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa. Công đoàn cấp trên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền của công đoàn cấp dưới.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 8 nhóm trọng tâm

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nội dung tuyên truyền tập trung vào 8 nhóm trọng tâm. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Ngoài ra, tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 13 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn 2023-2026; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó là tuyên truyền về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2026 và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai Nghị quyết; kết quả đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị.

Kết quả chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031...