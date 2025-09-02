Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế

Theo hãng tin AP, ở Hà Nội, ban công như chứa cả câu chuyện của thành phố. Nhà kiểu Pháp có lan can sắt uốn lượn. Nhà tập thể thời bao cấp thì có gờ bê tông, có chỗ tường nứt hay cửa sổ mất kính. Còn các tòa cao ốc mới thì khoe sân thượng kính vươn lên trời.

Trước ngày Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, những khác biệt này như mờ đi. Từ mọi ban công, dù là sắt, bê tông hay thép, đều có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

Trên nhiều ban công, cả nhà quây quần xem diễn tập diễu hành. Cờ đỏ trải khắp thành phố nối liền ban công cũ và toà nhà mới trong một niềm vui chung.

Cờ treo trước một ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

Cờ treo trên ban công khắp các con phố ở khu phố cổ Hà Nội hôm 1-9. Ảnh: AP

Một phụ nữ đứng chụp ảnh trước Nhà Hát Lớn hôm 1-9. Ảnh: AP

