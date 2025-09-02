HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế

Xuân Mai

(NLĐO) - Các ban công ở thủ đô Hà Nội hòa quyện với những lá Quốc kỳ đỏ thắm trong dịp lễ Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Theo hãng tin AP, ở Hà Nội, ban công như chứa cả câu chuyện của thành phố. Nhà kiểu Pháp có lan can sắt uốn lượn. Nhà tập thể thời bao cấp thì có gờ bê tông, có chỗ tường nứt hay cửa sổ mất kính. Còn các tòa cao ốc mới thì khoe sân thượng kính vươn lên trời.

Trước ngày Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, những khác biệt này như mờ đi. Từ mọi ban công, dù là sắt, bê tông hay thép, đều có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. 

Trên nhiều ban công, cả nhà quây quần xem diễn tập diễu hành. Cờ đỏ trải khắp thành phố nối liền ban công cũ và toà nhà mới trong một niềm vui chung.

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 1.

Cờ treo trước một ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 2.

Cờ treo trên ban công khắp các con phố ở khu phố cổ Hà Nội hôm 1-9. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 3.

Cờ treo trên ban công khắp các con phố ở khu phố cổ Hà Nội hôm 1-9. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 4.

Một phụ nữ đứng chụp ảnh trước Nhà Hát Lớn hôm 1-9. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 5.

Cờ bay trên các ban công của một khách sạn ở Hà Nội hôm 1-9. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 6.

Nhiều lá cờ được trang trí trên một ban công ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 7.

Một lá cờ Việt Nam được treo trên một ban công ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 8.

Một lá cờ lớn treo trên một ban công ở khu phố cổ Hà Nội hôm 1-9. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 9.

Cờ được trang trí bên ngoài một quán cà phê ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 10.

Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 11.

Ảnh: AP

Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế- Ảnh 12.

Cờ được trang trí tại một tòa nhà ở khu phố cổ Hà Nội hôm 31-8. Ảnh: AP

 

