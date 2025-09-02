Ban công Hà Nội rực rỡ cờ hoa qua ống kính hãng tin quốc tế

(NLĐO) - Các ban công ở thủ đô Hà Nội hòa quyện với những lá Quốc kỳ đỏ thắm trong dịp lễ Quốc khánh Việt Nam 2-9.
Theo hãng tin AP, ở Hà Nội, ban công như chứa cả câu chuyện của thành phố. Nhà kiểu Pháp có lan can sắt uốn lượn. Nhà tập thể thời bao cấp thì có gờ bê tông, có chỗ tường nứt hay cửa sổ mất kính. Còn các tòa cao ốc mới thì khoe sân thượng kính vươn lên trời.
Trước ngày Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, những khác biệt này như mờ đi. Từ mọi ban công, dù là sắt, bê tông hay thép, đều có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
