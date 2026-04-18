Bạn đọc hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ

Sau khi đăng tải hoàn cảnh của em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9 Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) vào ngày 15-4, Báo Người Lao Động đã nhận được sự quan tâm và sẻ chia vô cùng lớn từ độc giả khắp nơi.

Tính đến 7 giờ 35 phút sáng 18-4, thông qua số tài khoản do Báo Người Lao Động phát động, bạn đọc đã ủng hộ hơn 160 triệu đồng để giúp đỡ gia đình em vượt qua giai đoạn khốn cùng.

Như đã đưa tin, gia cảnh của Công vô cùng ngặt nghèo. Mẹ em là bà Nguyễn Thị Hương (42 tuổi) mới phát hiện mắc ung thư tử cung, phải nằm viện. Cha em bị tật ở chân, công việc phụ hồ bấp bênh.

Chính Công cũng mang trong mình bệnh tiểu đường và loét dạ dày. Từ nhỏ, hai anh em Công đã phải theo mẹ đi bán vé số dạo để kiếm sống, thậm chí phải thay phiên nhau vừa học vừa bán.

Trước cảnh "mẹ bệnh, con đau", nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Số tiền hơn 100 triệu đồng sẽ là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình Công có kinh phí chữa bệnh cho bà Hương và trang trải cuộc sống, để em không phải bỏ học giữa chừng.

Báo Người Lao Động sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến tay gia đình trong thời gian sớm nhất, tiếp nối mạnh mẽ tinh thần "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng.