Bạn đọc

Bạn đọc hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động cộng đồng, khi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ.

Sau khi đăng tải hoàn cảnh của em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9 Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) vào ngày 15-4, Báo Người Lao Động đã nhận được sự quan tâm và sẻ chia vô cùng lớn từ độc giả khắp nơi.

CLIP: Em Nguyễn Thành Công vừa đi học và vừa cùng cha chăm mẹ bệnh

Tính đến 7 giờ 35 phút sáng 18-4, thông qua số tài khoản do Báo Người Lao Động phát động, bạn đọc đã ủng hộ hơn 160 triệu đồng để giúp đỡ gia đình em vượt qua giai đoạn khốn cùng.

Như đã đưa tin, gia cảnh của Công vô cùng ngặt nghèo. Mẹ em là bà Nguyễn Thị Hương (42 tuổi) mới phát hiện mắc ung thư tử cung, phải nằm viện. Cha em bị tật ở chân, công việc phụ hồ bấp bênh.

Chính Công cũng mang trong mình bệnh tiểu đường và loét dạ dày. Từ nhỏ, hai anh em Công đã phải theo mẹ đi bán vé số dạo để kiếm sống, thậm chí phải thay phiên nhau vừa học vừa bán.

Hoàn cảnh của em Công đã lay động nhiều người

Trước cảnh "mẹ bệnh, con đau", nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Số tiền hơn 100 triệu đồng sẽ là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình Công có kinh phí chữa bệnh cho bà Hương và trang trải cuộc sống, để em không phải bỏ học giữa chừng.

Báo Người Lao Động sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến tay gia đình trong thời gian sớm nhất, tiếp nối mạnh mẽ tinh thần "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng.

Mọi đóng góp tiếp tục xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".

Tin liên quan

Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

(NLĐO) – Từng xuất hiện trên Báo Người Lao Động năm 2020 với nguy cơ mất thị lực cả 2 mắt, bé Lê Đỗ Chí Thiện nay đã khỏe mạnh, học khá giỏi

Một bệnh nhân suy kiệt, bất hạnh cần giúp đỡ

Dù mới 33 tuổi, anh Hồ Thọ (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã phải đối mặt chuỗi ngày sống lay lắt trong bệnh tật, khó khăn và bất hạnh.

"Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ": Lay động nhiều người

(NLĐO) - Hoàn cảnh của nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động nhiều người; và chỉ sau 1 ngày, số tiền bạn đọc hỗ trợ đã hơn 60 triệu đồng

