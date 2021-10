Chiều 20-10, thông qua LĐLĐ huyện Bình Chánh (TP HCM), chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động tổ chức đã đến thăm và gửi tặng 20 triệu đồng cho các trường hợp mồ côi đang sinh sống trên địa bàn.



Hơn 2 tháng qua, ba anh em N.Q.K (SN 2003), N.Y.N (SN 2006), N.T.V (SN 2014) vẫn không thể tin ba và các em đã cách biệt "hai thế giới".

"Mỗi lần thấy người trong xóm đi cách ly rồi về, K. và N. cứ hỏi tôi sao ba chưa về vậy mẹ? Các con vẫn không chấp nhận ba đã mất, vẫn hy vọng ba chỉ đi cách ly rồi sẽ về vì tụi nhỏ không thể tin chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà một người khỏe mạnh như ba đã ra đi vĩnh viễn" - chị Nguyễn Thanh Doãn, mẹ các em, kể.

Anh Nguyễn Minh Huyền, ba các em, làm nghề xây dựng và là trụ cột chính của gia đình. Cuối tháng 7, anh Huyền đi công tác Đà Nẵng. Đầu tháng 8, sau khi trở về nhà, anh có dấu hiệu sốt, đau đầu. Anh Huyền đến Bệnh viện Thống Nhất xét nghiệm thì phát hiện mắc Covid-19. Anh được đưa đi cách ly và qua đời sau 5 ngày điều trị.

Mất đi người chồng, người cha là trụ cột gia đình, 3 con nhỏ của chị Nguyễn Thanh Doãn có nguy cơ bỏ học

Chương trình "Tình thương cho em" gửi tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho ba anh em N.Q.K (SN 2003), N.Y.N (SN 2006), N.T.V (SN 2014) có ba mắc Covid-19 không may qua đời

Chương trình "Tình thương cho em" gửi tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho hai chị em T.T.T.N (SN 2014) và T.T.T.T (SN 2008), có mẹ mắc Covid-19 nhưng không qua khỏi

"Bao nhiêu dự định của các con bỗng chốc cũng dang dở. Con trai lớn sợ tiền lương giáo viên mầm non của mẹ không đủ nuôi con 4 năm đại học nên xin tôi cho cháu đi tìm việc, sau này có tiền sẽ quay lại học. Con gái giữa dự định học xong sẽ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc cũng xin tôi nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em. Nghe các con tâm sự mà tôi nghẹn lòng, tôi không dám nghĩ về tương lai nữa" – chị Nguyễn Thanh Doãn nấc nghẹn.

Nhằm an ủi, động viên tinh thần 3 anh em K., chương trình "Tình thương cho em" đã gửi tặng các em 10 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, yêu thương của bạn đọc Báo Người Lao Động gửi đến các em, những đứa trẻ không may rơi vào cảnh mồ côi do dịch bệnh.

Cùng ngày, chương trình cũng đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho hai chị em T.T.T.N (SN 2014) và T.T.T.T (SN 2008), có mẹ mắc Covid-19 không may qua đời.

Hai chị em N. đang sống cùng ba là anh Trần Thanh Quang. Trước dịch, anh Quang làm phụ hồ, thu nhập thấp, công việc lại bấp bênh. Dịch bệnh ập đến, anh Quang thất nghiệp đến nay.

Đồng hành trong chuyến thăm, tặng quà của chương trình "Tình thương cho em", Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh Lê Thị Hồng Vân gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình của Báo Người Lao Động. Qua đó, bà Vân gửi gắm kỳ vọng chương trình "Tình thương cho em" sẽ tiếp tục đến với nhiều trẻ mồ côi do đại dịch, đang cần được giúp đỡ hơn nữa.

"Trong bối cảnh dịch bệnh, chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động rất thiết thực, mang tính chất động viên lớn đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Khi người ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, dù chỉ là lời động viên cũng giúp động viên tinh thần rất lớn. Phần quà là niềm vui lớn cho các em, giúp các em an tâm, vững tin tiếp tục học tập" - bà Vân chia sẻ.