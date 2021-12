Chiều 15-12, chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động tổ chức đã đến thăm và trao tặng 25 triệu đồng cho 5 trường hợp trẻ mồ côi sinh sống tại huyện Bình Chánh, TP HCM (mỗi trường hợp 5 triệu đồng).



Tại trụ sở MTTQ huyện Bình Chánh, chương trình đã trao 20 triệu đồng cho các em T.T.B (SN 2010; ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) có mẹ mất do Covid-19, hiện đang sống với ba ở quận 8; O.N.A (SN 2008; ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) có mẹ mất do Covid-19 hiện ở với ba và 3 người chị; T.T.T.N (SN 2005; ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) có mẹ mất do Covid-19, cha làm thợ hồ; T.V.C (SN 2007; ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) có mẹ mất do Covid-19, đang sống cùng ba và 2 anh trai đều đang thất nghiệp vì dịch bệnh.



Trường hợp em N.P.T (SN 2003; ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) được chương trình "Tình thương cho em" thăm và gửi tặng hỗ trợ tại nhà.

Đón nhận sự hỗ trợ từ chương trình, T.T.T.N, cô bé có giấc mơ trở thành điều dưỡng giỏi để chăm sóc cho nhiều người bệnh như cách họ đã giúp đỡ mẹ em trong thời gian điều trị Covid-19, cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ em và gia đình trong cảnh khó khăn.

Trong khi đó, T.V.C rưng rưng nước mắt nói với chúng tôi: "Món quà này lớn lắm chị, ba với 2 anh của em đều thất nghiệp do dịch, giờ cả nhà không biết xoay xở ra sao...".

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Huỳnh Thị Út, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Bình Chánh, nói lời cảm ơn chương trình "Tình thương cho em" đã mở rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ các em về cả vật chất lẫn tinh thần để các em có thêm động lực tự tin vào đời hơn.