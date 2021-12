Trong 2 ngày 13 và 14-12, chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện tiếp tục đến với 10 trẻ bị mồ côi cha, mẹ do Covid-19 tại 2 tỉnh Bến Tre và Long An.

Tại Bến Tre, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng 5 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) từ chương trình "Tình thương cho em" cho 5 trẻ là con của công nhân, người lao động bị mất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.



Em Trần Thanh B. (ngụ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) bị mất cha vì Covid-19, xúc động khi nhận học bổng từ chương trình "Tình thương cho em"

Bé Nguyễn Võ Tuấn K. (8 tuổi; ngụ ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri) và em trai Nguyễn Võ Tuấn H. (2 tuổi) có mẹ mất vào tháng 7 vừa qua. Càng đau đớn hơn, mẹ của 2 em tử vong khi đang mang thai bé gái ở tuần thứ 21. Cha đi làm thuê ở huyện Bình Đại nên 2 bé sống với ông bà nội và người cô.

Anh em bé Nguyễn Võ Tuấn K. bên bà nội lúc nhận món quà từ chương trình "Tình thương cho em"

Cách nhà bé K. không xa là trường hợp của em Nguyễn Thị Nhật A. (12 tuổi). Cha mẹ ly hôn nên A. sống với cha và ông bà nội. Vậy mà, dịch Covid-19 đã cướp đi tính mạng của cha khiến nỗi đau trong em càng nhân đôi.

Mất đi tình thương của cha và mẹ, A. còn bị hư mắt bên trái do nhà nghèo nên không có tiền chữa trị khi phát hiện bệnh về mắt lúc nhỏ. "Con bé rất ngoan và học chăm chỉ. Nhìn cháu nội là con gái mà khiếm khuyết đôi mắt khiến tôi rất đau lòng nhưng không thể làm được gì vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Giờ cha nó mất, tôi lại lớn tuôi nên tương lai con bé không biết rồi đây sẽ ra sao" – bà nội của A. nói trong nước mắt.

Em Nguyễn Thị Nhật A. không còn cha mẹ bên cạnh, lại bị khiếm khuyết đôi mắt nên khiến nhiều người xót xa

Ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, cho biết Ba Tri là một trong những địa bàn có số ca mắc Covid-19 cao ở tỉnh. Hiện toàn huyện có 7 trẻ bị mồ côi cha hoặc mẹ vì dịch bệnh. Học bổng từ chương trình "Tình thương cho em" rất kịp thời, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau, động viên các em tiếp tục học tập để trở thành người có ích xã hội, cho gia đình và cho chính bản thân các em sau này.

Bé Khả N. bị dịch Covid-19 cướp đi người mẹ khi em vừa chào đới được 15 ngày

Tại Long An, chương trình phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh đến thăm hỏi, động viên và trao 5 suất học bổng cho 5 trẻ ở huyện Tân Hưng. Đây là đợt thứ 2 chương trình "Tình thương cho em" đến với tỉnh này.

Trong 5 trẻ, trường hợp của Võ Huỳnh Khả N. (ngụ ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi) khiến ai cũng xót xa vì bé vừa chào đời được 15 ngày thì mẹ em vĩnh viễn ra đi vì Covid-19. Từ đó đến nay, bà nội và bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc N.

Cách nhà N. vài căn, anh em Hồ Quốc K. (9 tuổi) và Hồ Quốc T. (5 tuổi) bị mất cha, sống trong khó khăn với mẹ và nội.

Anh em Hồ Quốc K. nhận học bổng từ chương trình "Tình thương cho em"

Tận mắt chứng kiến những đứa trẻ sớm bị mất đi người thân yêu nhất của đời mình, bà Phan Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, xúc động nói: "Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động và các nhà hảo tâm đã mang chương trình "Tình thương cho em" đến với những trẻ không may bị mồ côi vì đại dịch Covid-19 ở các địa phương trong tỉnh. Long An hiện còn nhiều trẻ bị mất cha, mẹ vì đại dịch nên mong rằng chương trình sẽ tiếp tục đến với các em, góp phần bù đắp những mất mát mà các em sớm phải gánh chịu".