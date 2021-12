Ngày 3-12, chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đã thăm và trao 25 triệu đồng cho 5 hoàn cảnh trẻ mồ côi đang cư trú trên địa bàn quận 5, TP HCM.

Trong đó, 2 trường hợp được trao tặng tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận 5 gồm các em: L.B.N (13 tuổi) và T.S.H (17 tuổi). Các trường hợp còn lại gồm em C.T.K (9 tuổi; ngụ phường 8, quận 5); hai anh em V.H.P.H (5 tuổi) và V.H.B.H (3 tuổi; cùng ngụ phường 7, quận 5) được đại diện Báo Người Lao Động trực tiếp đến thăm tại gia đình.

Thấy khách đến nhà, hai anh em P.H và B.H thay phiên nhau dắt tay từng người vào. Nhìn hai con ríu rít vui mừng vì có người lạ đến nhà sau những ngày dài hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để phòng, chống dịch bệnh, anh Vũ Quốc Hùng, ba của hai em, ứa nước mắt.



Chương trình "Tình thương cho em" trao hỗ trợ cho hai em L.B.N (13 tuổi) và T.S.H (17 tuổi).

Chương trình "Tình thương cho em" đến thăm và trao hỗ trợ cho hai anh em V.H.P.H (5 tuổi) và V.H.B.H (3 tuổi; cùng ngụ phường 7, quận 5).

Chương trình "Tình thương cho em" đến thăm và trao hỗ trợ cho em C.T.K (9 tuổi; ngụ phường 8, quận 5).

"Các con còn nhỏ quá, chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ"- anh Hùng nghẹn ngào. Vợ chồng anh Hùng là vốn là y sĩ tại Bệnh viện An Bình. Tháng 8- cao điểm dịch bệnh Covid-19, cả gia đình gồm vợ chồng anh và mẹ vợ lần lượt phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian ngắn điều trị, mẹ vợ anh không qua khỏi, rồi đến vợ anh cũng ra đi.



Sau khi cách ly trở về nhà, anh xin nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho các con. Ngoài P.H và B.H chưa đến tuổi đi học, vợ chồng anh còn 2 con lớn đang học cấp 3.

Nhắc đến vợ, anh Hùng nước mắt lưng tròng: "Vừa làm cha vừa làm mẹ thật khó. Bây giờ tôi phải vừa lo cho các con vừa đi làm kiếm thu nhập" -anh Hùng nói.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động, anh Hùng chia sẻ trên tất cả, chính tình thương, sự sẻ chia, động viên kịp thời từ chương trình "Tình thương cho em" đã giúp xoa dịu nỗi đau mất mát trong các con anh và gia đình. Đó là món quà đặc biệt nhất!

Bày tỏ sự trân quý tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động, bà Trương Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 5, nhận định những món quà có ý nghĩa động viên hết sức to lớn đối với các em nhỏ cũng như gia đình có người thân không may qua đời do đại dịch. Mong các em nhỏ và gia đình nỗ lực vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống để không phụ sự quan tâm của cộng đồng.