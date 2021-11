Từ những ngày đầu cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 đến nay, Báo Người Lao Động đã liên tục triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân vượt qua khó khăn. Đặc biệt, chương trình "Tình thương cho em" đã kết nối những tấm lòng vàng để cùng chăm lo cho trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19, trong đó có con công nhân - lao động.



Ý nghĩa và kịp thời

Nói về chương trình "Tình thương cho em", ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhận định chương trình là nguồn động viên rất lớn, giúp xoa dịu nỗi đau cho những trẻ em không may mất đi người thân yêu, giúp các em vượt qua mất mát, tiếp tục bước tiếp đến tương lai. Chương trình cũng đã gửi đến các em thông điệp về tình yêu thương, đó là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội luôn mở rộng vòng tay che chở, giúp các em yên tâm lớn lên, tiếp tục vun đắp ước mơ trong cuộc sống mới.

Tiếp đón đoàn công tác của chương trình, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - xúc động cho biết chương trình "Tình thương cho em" hết sức sâu sắc, ý nghĩa, kịp thời động viên các trường hợp mồ côi do dịch Covid-19. "Mỗi một hoàn cảnh mà chương trình tiếp xúc đều cần lắm những đôi bàn tay nâng niu, chia sẻ, an ủi để tiếp thêm động lực cho các em bước tiếp chặng đường phía trước. Xin cảm ơn sự động viên và chia sẻ khó khăn mà chương trình "Tình thương cho em" dành cho trẻ mồ côi vì Covid-19 của tỉnh Khánh Hòa. Hy vọng chương trình tiếp tục hỗ trợ các trẻ em mồ côi ở nhiều tỉnh, thành khác nữa để lòng nhân ái được lan tỏa và các em có hoàn cảnh không may mắn vượt qua nỗi đau, sự mất mát lớn trong đời" - ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ.

Chương trình “Tình thương cho em” trao hỗ trợ cho 2 bé song sinh (4 tuổi; bị tự kỷ; ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trong ảnh: Anh trai của 2 bé sơ sinh nhận hỗ trợ thay em Ảnh: QUANG TRƯỜNG

Hay tin chương trình "Tình thương cho em" đến với tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đi cùng đoàn công tác của Báo Người Lao Động đến từng nhà trọ, từng hộ dân thăm hỏi, động viên và trao suất hỗ trợ cho các em. Ông Nguyễn Văn Út hy vọng những món quà thiết thực từ chương trình sẽ giúp xoa dịu phần nào nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được của các em.

Thay mặt chính quyền tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã trân trọng đón nhận, cảm ơn tình cảm của Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo đã gửi gắm qua chương trình "Tình thương cho em".

"Mong rằng thời gian tới, Báo Người Lao Động sẽ thực hiện thêm nhiều chương trình an sinh xã hội kịp thời tại Đồng Tháp tương tự như chương trình này, qua đó góp phần chung tay cùng "đất sen hồng" chăm sóc những trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em thấy ấm lòng, không còn tự ti, mặc cảm trên hành trình tìm đến con chữ" - ông Đoàn Tấn Bửu gửi gắm.

Chung tay san sẻ yêu thương

Là đơn vị đồng hành và trở thành kênh quyên góp chính thức cho chương trình "Tình thương cho em", ông Nguyễn Bá Diệp (đồng sáng lập, Phó Chủ tịch ví MoMo) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng xúc động với những khoản đóng góp dù chỉ 1.000 đồng hay vài ngàn đồng, cùng với những nhắn gửi chuyển đến các em nhỏ. Sau gần 2 tháng phát động (từ ngày 20-9 đến 15-11), đã có 15.161 lượt quyên góp với số tiền hơn 541 triệu đồng. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã phát động một chương trình ý nghĩa để MoMo trở thành nhịp cầu kết nối tấm lòng của người dùng MoMo trên cả nước đến với các em nhỏ mồ côi, để các em không cảm thấy đơn độc giữa cuộc đời. Chúng tôi tin rằng bằng nghị lực, ý chí của các em và sự quan tâm của cộng đồng, các em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, sống cuộc đời ý nghĩa".

Tại cổng quyên góp trên ví điện tử ZaloPay, sau thời gian phát động đã có 3.627 lượt quyên góp với tổng số tiền hơn 191 triệu đồng. Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ZION - đơn vị chủ quản ví điện tử ZaloPay, cảm ơn chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đã cho đơn vị cơ hội được là cầu nối giữa những tấm lòng vàng và những hoàn cảnh bất hạnh. Hy vọng những đóng góp ấy sẽ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống và tiếp tục được đến trường.

Trực tiếp cùng chương trình đến thăm các hoàn cảnh mồ côi, ông Lê Khả Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, cũng kỳ vọng chương trình "Tình thương cho em" sẽ giúp được nhiều trẻ mồ côi có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.