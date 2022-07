Ngày 15-7, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP HCM) tìm được người thân của một bé gái 5 tuổi đi lạc.



Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 tối 14-7, quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, tổ CSGT phát hiện bé Q. (5 tuổi; ngụ quận 8, TP HCM) đi lang thang trên đường trong trạng thái hoảng sợ.



Đội CSGT An Lạc phối hợp Công an xã Tân Kiên tìm người nhà cho bé Q.

Cháu bé kể bị lạc gia đình, không nhớ đường về. Các cán bộ CSGT đã đưa bé về trụ sở, mua nước, sữa và thức ăn để dỗ bé.



Sau đó, tổ CSGT đã phối hợp cùng Công an xã Tân Kiên xác minh thông tin về cháu bé.



Tối cùng ngày, gia đình bé Q. đến trụ sở Công an xã Tân Kiên để đón cháu và cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp đỡ.

Cháu bé đã đi lạc khoảng 10 km tính từ nhà đến nơi được phát hiện. Gia đình cho biết sau khi thấy con không có ở nhà, họ đã đi tìm khắp nơi.