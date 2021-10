Ngày 29-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Long An, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Theo đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, đến nay, lực lượng vũ trang Long An đã xung kích, tiên phong trên mặt trận "chống dịch, cứu dân".

Bộ đội tiếp tế thực phẩm đến người dân trong vùng phong tỏa ở Long An

Cụ thể, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh; phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương xây dựng các giải pháp ứng phó với các tình huống, kịch bản có thể xảy ra. Đồng thời, triển khai thiết lập 50 khu cách ly tập trung với hơn 12.000 giường, 30 bệnh viện dã chiến quy mô gần 14.000 giường.

Đã có gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia trên tất cả các mặt trận phòng chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch từ biên giới, trong nội địa, bệnh viện dã chiến.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Long An thành lập 10 tổ tiêm vắc-xin, 50 tổ test Covid-19, hỗ trợ tích cực địa phương lấy gần 200.000 mẫu, xét nghiệm, phát hiện gần 5.000 ca F0 trong cộng đồng để áp dụng cách ly y tế phù hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Long An tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, đã vận động tài trợ kinh phí và tổ chức các mô hình như "phiên chợ 0 đồng", "gian hàng 0 đồng", "chuyến xe yêu thương", "đường dây nóng nghĩa tình", "ATM gạo"... để giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí trên 54 tỉ đồng. Mặt khác, lực lượng vũ trang tỉnh thu hoạch, vận chuyển 850.000 tấn lương thực, thực phẩm giúp nhân dân.

Tham gia trên tuyến đầu chống dịch nên có những cán bộ, chiến sĩ đã bị mắc Covid-19 nhưng sau khi được điều trị khỏi vẫn tình nguyện ở lại khu cách ly tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Có những trường hợp cán bộ, chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ chống dịch thì nhận được tin người thân ở nhà qua đời nhưng không thể về chịu tang.

Những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với các cấp, các ngành phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần đưa Long An "từ đỏ sang xanh", dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống của người dân trở lai trạng thái bình thường mới.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, đã có 153 tập thể, 305 cá nhân trong lực lượng vũ trang Long An vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; an sinh xã hội. Cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khó để đến trực tiếp các địa bàn, khu cách ly, bệnh viện dã chiến bám trụ ngày đêm kiên cường chống dịch, giúp dân, cứu dân thật trân trọng và tự hào.

"Những việc làm, hành động của cán bộ, chiến sĩ được các cấp chính quyền, người dân ghi nhận, trân trọng, đánh giá rất cao. Qua đó, càng tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang trong nhân dân, ở đâu khó khăn, ở đâu nhân dân cần là ở đó có người lính Cụ Hồ đến giúp đỡ, bảo vệ" – ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh.