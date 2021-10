Chiều 14-10, Chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và trao 15 triệu đồng cho 4 em nhỏ có cha không may qua đời do Covid-19 trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP HCM.



Theo chân cán bộ LĐLĐ quận Phú Nhuận, Chương trình "Tình thương cho em" ghé thăm mẹ con bé N.N.B.T (SN 2011; ngụ phường 13). T. kể với chúng tôi trong giấc mơ mỗi đêm, em vẫn thấy mình có cha, được cha âu yếu, vỗ về và được cha đưa đến trường như các bạn cùng lớp. Đến lúc giật mình, tỉnh giấc, không có cha nằm kế bên, em lại khóc trong sợ hãi.

Cha T. mất do Covid-19 không lâu, bây giờ em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Nói về ước mơ của mình, T. tâm sự em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Em khéo tay, vẽ đẹp, điều này cũng được thầy cô giáo công nhận.

Nhưng mẹ em thì không dám nói trước điều gì. Chị tâm sự: "Tôi sẽ ráng nuôi và lo cho con, nhưng mẹ goá con côi, tôi chẳng dám nói trước điều gì. Việc trước mắt là tôi phải kiếm được việc làm mới để trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con. Tôi rất cảm ơn Chương trình "Tình thương cho em" đã kịp thời hỗ trợ mẹ con tôi trong lúc khó khăn này".

Chương trình "Tình thương cho em" thăm hỏi và trao tặng em N.N.B.T (SN 2011; ngụ phường 13, quận Phú Nhuận) 5 triệu đồng

Chương trình "Tình thương cho em" thăm hỏi và trao tặng em L.H.M.An (SN 2013; ngụ phường 4, quận Phú Nhuận) 5 triệu đồng

Chương trình "Tình thương cho em" thăm hỏi và trao tặng em C.M.A (SN 2012; ngụ phường 17, quận Phú Nhuận) 5 triệu đồng

Chia tay mẹ con N.N.B.T, chúng tôi tiếp tục đến phường 4, quận Phú Nhuận thăm gia đình bé L.H.M.A (SN 2013) và L.H.M.Anh (SN 2007). Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1983) rơi nước mắt: "Hai con tôi còn khờ lắm, chưa hiểu hết chuyện sinh ly tử biệt khi mất cha đau đớn đến nhường nào".

Trước dịch, vợ chồng chị Ngân đều có việc làm ổn định, lương tháng không cao nhưng đủ để chăm lo cho 2 con và người mẹ già. Giờ chồng mất, một mình chị phải gánh vác cả gia đình.

"Tâm nguyện của anh lúc còn sống là nuôi mẹ, báo hiếu cho mẹ những năm tháng cuối đời này. Giờ anh mất rồi, tôi sẽ thay anh nuôi con và chăm sóc mẹ" – người phụ nữ trẻ bỗng chốc thành goá bụa nghẹn ngào.

Cầm trên tay số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động gửi tặng thông qua Chương trình "Tình thương cho em", M.A bày tỏ: "Con cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Ba mất, mình mẹ nuôi chị em con rất cực khổ. Con mong sau này sẽ kiếm được nhiều tiền để phụ mẹ nuôi em, nuôi bà".

Một gia đình nhỏ nhưng ấm êm, hạnh phúc vì vợ có chồng, con có cha là ký ức đẹp đẽ mà mỗi lần nhớ lại, trái tim chị Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1982) lại thổn thức, nghẹn ngào.

Chỉ ít tháng trước, trong căn nhà ở phường 17, quận Phú Nhuận - nơi vợ chồng chị Cương cùng hai con C.M.A (SN 2012), C.H.M (SN 2007), cha mẹ và người em chồng sống chung với nhau - vẫn luôn rộn ràng tiếng cười nói.

Chị Cương vốn là thợ may. Hai năm trước, thấy nghề may không còn nuôi sống được gia đình, chị chuyển sang phụ bán quán cơm, còn chồng chạy xe ôm công nghệ. Những đồng thu nhập ít ỏi của tháng nào đều tiêu hết tháng nấy. Dịch bệnh ập đến, vợ chồng chị rơi vào cảnh thất nghiệp. "Cực khổ nhưng còn vợ, còn chồng vẫn hơn. Nay anh ấy mất rồi, mẹ con tôi còn biết sống sao đây" – chị bật khóc.

Đón nhận tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động, C.M.A lanh lợi thưa: "Con cảm ơn các cô, chú. Con hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng cô chú quan tâm".

Đánh giá cao Chương trình "Tình thương cho em", ông Phan Văn Thuận, Bí thư Đảng uỷ phường 17, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Người Lao Động. "Tôi hy vọng các em thấy được sự quan tâm này sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu để trở thành công dân tốt của xã hội" – ông bày tỏ.