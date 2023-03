Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã hoãn xét xử phúc thẩm vụ án về việc khiếu kiện quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất, do bị đơn là UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Ngô Thị Hạnh (SN 1963, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc) có thửa đất số 109, tờ bản đồ 90, diện tích 1.856m2 tại khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB1747680 do UBND TP Phú Quốc cấp ngày 31-12-2015.

Toàn cảnh vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Hạnh ngày 21-3

Ngày 8-9-2021, UBND TP Phú Quốc ban hành quyết định thu hồi đất của bà Hạnh để giao cho Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc. Tuy nhiên, bà Hạnh không đồng tình với giá bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Phú Quốc.

Ngày 30-11-2021, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Hạnh. Do đó, bà Hạnh khởi kiện các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường và quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của bà Hạnh ngày 21-3

Ngày 24-10-2022, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu của bà Hạnh. Bà Hạnh đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang và được TAND Cấp cao tại TP HCM thụ lý, quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 27-3-2023.

Trong lúc TAND Cấp cao tại TP HCM chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử thì ngày 21-3 vừa qua, UBND TP Phú Quốc thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất của bà Hạnh để giao cho chủ đầu tư Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc.