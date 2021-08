Tính đến nay, TP Thủ Đức đã triển khai xong gói hỗ trợ đợt 1 cho người dân trên địa bàn theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP HCM. Riêng gói hỗ trợ đợt 2, theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Thủ Đức, khi danh sách đưa lên, nhiều người dân phản ánh còn thiếu nên đang rà soát lại để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND TP HCM. Hiện những danh sách bổ sung đã được UBND 34 phường trên địa bàn gửi lên Phòng LĐ-TB-XH tổng hợp để xử lý.



Không để sót hộ khó khăn nào

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, ngoài thực hiện các gói chính sách hỗ trợ người dân từ UBND TP HCM, TP Thủ Đức còn tổ chức nhiều chương trình đem "Túi an sinh xã hội" đến từng hộ dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, TP Thủ Đức đã thành lập 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp để hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đột xuất, có nhu cầu về lương thực thực phẩm. Mỗi phường thành lập từ 1-3 điểm tùy quy mô, dân số, TP Thủ Đức hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, hàng hóa, lương thực. Ngoài ra, TP Thủ Đức đang kêu gọi sự tham gia từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thuận lợi trong việc hỗ trợ người dân. Sắp tới, TP Thủ Đức sẽ có nhiều đợt hoạt động quy mô để chăm lo cho người dân, đặc biệt là những người lao động, người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.

Chúng tôi muốn người dân dù cách ly tại nhà vẫn nhận được sự chăm sóc y tế cơ bản, được động viên tinh thần và hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời để yên tâm chữa bệnh” - Bí thư Quận Đoàn Tân Phú nói.

Theo bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, hiện quận Gò Vấp đã hoàn thành chi đợt 1 theo Nghị quyết 09 của HĐND đạt 100% (với 32.851 trường hợp, tổng kinh phí hơn 54,4 tỉ đồng). Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 2 đối với lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo trong các khu nhà trọ, khu lao động nghèo, khu phong tỏa, đã chi hỗ trợ 10.572/23.000 lao động tự do với số tiền hơn 29,4 tỉ đồng (tỉ lệ 85%); chi 100% cho hộ nghèo, cận nghèo với 1.300 hộ, kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng (trong đó tiền mặt hơn 1,5 tỉ đồng).

Qua thống kê, hiện quận có khoảng 62.000 hộ lao động khó khăn. MTTQ quận đã chăm lo 5.177 phần quà với giá trị hàng hóa hơn 2,2 tỉ đồng. Ngoài ra, UBND các phường và các ban ngành, đoàn thể quận đã vận động từ nhiều nguồn xã hội hóa chăm lo chu đáo các hộ khó khăn, đặc biệt hộ dân tại các khu nhà trọ.

Ban Chỉ huy quân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, LĐLĐ quận đã tổ chức các "Bếp ăn yêu thương", "Bếp nhỏ hội em", "Phiên chợ 0 đồng"… trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa để hỗ trợ, tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các phường trong công tác an sinh xã hội.

"UBND quận Gò Vấp cũng đã chỉ đạo các phường rà soát không để sót các hộ khó khăn nào không được quan tâm, hỗ trợ; vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ ở mức phù hợp để người dân bảo đảm cuộc sống, vận động miễn tiền thuê trọ đối với những hộ quá khó khăn. Xem các chủ nhà trọ, tổ trưởng dân phố, đoàn thể, khu phố là lực lượng quan trọng giúp địa phương nắm bắt, chia sẻ, động viên các hộ thuê trọ yên tâm ở lại thành phố, cùng vượt qua đại dịch" - bà Thư nói.

Áo xanh đồng hành với F0

Xác định mỗi cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ F0 đều là trường hợp cấp bách, đội hình "Áo xanh đồng hành với F0 cách ly tại nhà" luôn cố gắng nhanh chóng đến nơi cần giúp đỡ. Đây là đội hình xung kích, tình nguyện do Quận Đoàn Tân Phú thực hiện để kịp thời giúp đỡ, động viên những bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà trên địa bàn.

Anh Hoàng Quốc Liêm, Bí thư Quận Đoàn Tân Phú, cho biết mô hình này được hình thành từ những ngày đầu tháng 8, khi địa phương triển khai cách ly F0 tại nhà. Tương ứng với 11 phường, đã có 11 đội hình "Áo xanh đồng hành với F0 cách ly tại nhà".

Các đội hình sẽ thiết lập đường dây nóng để người dân có thể gọi đến nhờ hỗ trợ về y tế cũng như nhu yếu phẩm trong thời gian cách ly. "Đối với các đường dây nóng này, người dân có thể gọi bất cứ lúc nào. Đặc biệt, trước đó, Quận Đoàn Tân Phú cũng đã triển khai mô hình "ATM ôxy", hỗ trợ ôxy miễn phí cho người cần" - anh Liêm cho biết.

Mỗi ngày, các đội hình "Áo xanh đồng hành với F0 cách ly tại nhà" còn chủ động cập nhật danh sách F0 từ các trạm y tế địa phương, chia nhau gọi điện thoại hỏi thăm, cập nhật tình hình sức khỏe, động viên tinh thần, tư vấn và hỗ trợ về y tế. Đồng thời, thông qua các cuộc gọi, địa phương đã hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm, thuốc cho F0 cách ly tại nhà; đi chợ hộ; cung cấp đơn hàng từ chương trình "Chợ nghĩa tình" cho các hộ dân...

"Trên từng con hẻm bị phong tỏa, trước những cửa nhà bị căng dây đã quen thuộc với màu áo xanh thanh niên cùng với những phần quà, túi thuốc, nhu yếu phẩm… Sau những cuộc gọi sẽ là những cuộc gọi phản hồi đầy yêu thương, những lời cảm ơn, động viên: "Các cháu giữ sức khỏe nhé"; "Chú nhận được 2 nải chuối rồi"; "Chị nhận được sữa, tã cho bé rồi"…" - anh Hoàng Quốc Liêm xúc động chia sẻ.

