AI 365

Bạn gái AI gợi cảm Mỹ “đối đầu” bạn trai AI lý tưởng Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) - Sự thất vọng ngoài đời thực khiến nam - nữ toàn cầu tìm đến AI, tạo ra sự phân hóa thú vị giữa Mỹ và Trung Quốc trong phát triển bạn đồng hành AI.

Cuộc khảo sát 110 nền tảng bạn đồng hành AI của nhà nghiên cứu Zilan Qian (thuộc Nhóm Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc tại Trường Đại học Oxford - Anh) cho thấy mặc dù công nghệ lõi tương đồng nhưng sự khác biệt về giá trị văn hóa và môi trường quản lý đã định hình 2 hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Trong khi Mỹ phổ biến bạn gái AI gợi cảm ra toàn cầu thì Trung Quốc tạo ra bạn trai AI lý tưởng cho thị trường nội địa.

Bạn gái AI gợi cảm

Trong số 110 nền tảng AI được khảo sát, hơn một nửa (52%) có trụ sở tại Mỹ. Hình mẫu phổ biến nhất trên các nền tảng này là bạn gái AI gợi cảm.

Sự định hướng này xuất phát từ đối tượng người dùng. Các nền tảng bạn đồng hành AI hàng đầu thế giới chủ yếu thu hút nam giới, đặc biệt là nhóm tuổi 18-24.

Bạn gái AI gợi cảm Mỹ “đối đầu” với bạn trai AI lý tưởng Trung Quốc - Ảnh 1.

Chính sự chán nản với các mối quan hệ đời thực đã khiến nhiều người, cả nam lẫn nữ trên thế giới, tìm đến trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Sina

Do cảm thấy thất vọng với những tiêu chuẩn hẹn hò hiện đại, nhiều thanh niên chịu ảnh hưởng từ các hội nhóm trên mạng (như "manosphere" - cộng đồng trực tuyến ủng hộ nam tính độc hại, có tư tưởng thù ghét phụ nữ và phản nữ quyền) đã tìm đến AI như một giải pháp thay thế.

Những thanh niên này chọn AI vì muốn có một mối quan hệ thuận theo ý mình, không lo bị phán xét như khi giao tiếp với người thật.

Hình mẫu bạn gái AI gợi cảm được thiết kế và lan truyền toàn cầu là nhờ vào sự cộng hưởng của 3 yếu tố: nỗi sợ bị từ chối, nhu cầu có được sự phục tùng hoàn toàn và khả năng đáp ứng cảm xúc tức thì từ AI. Trong đó, theo trang 36Kr, yếu tố hấp dẫn tình dục đóng vai trò là "chất keo" giữ chân người dùng.

Bạn gái AI gợi cảm Mỹ “đối đầu” với bạn trai AI lý tưởng Trung Quốc - Ảnh 2.

Giao diện ứng dụng Xingye giới thiệu AI nam hoàn hảo: giàu có, giỏi giang nhưng khiêm tốn. Ảnh: Sina

Bạn trai AI lý tưởng

Trái lại, thị trường Trung Quốc lại chứng kiến sự đảo ngược hoàn toàn về đối tượng người dùng và vai trò giới tính của AI.

Với mục tiêu hướng tới người dùng nữ, các ứng dụng AI nổi tiếng của Trung Quốc - như Xingye (tạm dịch: Bầu trời sao) và Zhumeng Dao (tạm dịch: Hòn đảo mơ ước) - đều lấy hình tượng nam giới làm trọng tâm và quảng bá rầm rộ "bạn trai AI".

Đối tượng người dùng chính là phụ nữ Trung Quốc từ 25 đến 40 tuổi, có học thức và độc lập kinh tế. Họ đang phải đối mặt với áp lực kép từ tỉ lệ kết hôn giảm và định kiến xã hội khắc nghiệt về "gái ế".

Đối với nhóm phụ nữ này, các bạn trai AI tạo ra một không gian thoát ly, cho phép họ tận hưởng cảm giác được đồng hành và sẻ chia cảm xúc mà không cần bước chân vào hôn nhân truyền thống.

Các nhà phát triển Trung Quốc chú trọng vào tính tương tác, khả năng khơi gợi cảm xúc và duy trì mối quan hệ liên tục bằng cách gửi tin nhắn ngay cả khi người dùng rời khỏi ứng dụng.

Quan trọng hơn, không giống như thị trường Mỹ, các công ty AI Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt đạo đức. Sau các sự cố liên quan đến nội dung nhạy cảm, chính phủ Trung Quốc ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt. Điều này buộc các nhà phát triển phải tập trung vào khía cạnh tình cảm thay vì tình dục hóa sản phẩm.

