Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) - Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, biến hình ảnh giả thành các cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp ngoài đời thực.

Xu hướng này bắt nguồn từ các nền tảng mạng xã hội như TikTok với từ khóa #homelessmanprank, nơi giới trẻ tạo ra các bức ảnh AI người lạ đang lục lọi tủ lạnh, dùng bàn chải đánh răng, hay thậm chí nằm ngủ trên giường của cha mẹ.

Sự lo lắng tột độ của phụ huynh được ghi lại qua các tin nhắn và cuộc gọi liên tục, khiến các video này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem.

Khi lan truyền về Trung Quốc qua Douyin (nền tảng tương tự TikTok dành cho Trung Quốc), trò đùa được "bản địa hóa" thành các tình huống như con cái gửi ảnh cho cha mẹ với lời nhắn "người họ hàng xa đang đứng trước cửa" hay vợ gửi cho chồng hình ảnh người lạ ngồi trong bếp.

Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc - Ảnh 1.

"Ăn mày AI đột nhập" ở Trung Quốc bắt nguồn từ các nền tảng quốc tế như TikTok với từ khóa #homelessmanprank. Ảnh: Sina

Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình kết quả tìm kiếm trò đùa "ăn mày AI đột nhập" trêu chọc cha mẹ trên một nền tảng video ngắn của Trung Quốc. Ảnh: Sina

Ban đầu, nhiều người xem và người chơi coi đây là trò đùa vô hại. Tuy nhiên, hậu quả thực tế đã chứng minh điều này gây ra thiệt hại về tinh thần và lãng phí nguồn lực công cộng

Tân Hoa Xã mới đây đưa tin một người vợ ở tỉnh An Huy dùng AI tạo ra hình ảnh "người lạ ngồi trong bếp" và gửi cho chồng đang đi ăn bên ngoài. Cô chỉ muốn "thử lòng" chồng nhưng không ngờ hình ảnh quá thật khiến người chồng tin là có kẻ xâm nhập nhà mình.

Người chồng lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi mới phát hiện là báo động giả. Cảnh sát sau đó phê bình người vợ, nhấn mạnh rằng việc dùng AI gây hoang mang là lãng phí nghiêm trọng nguồn lực công cộng.

Thậm chí, một phụ huynh chia sẻ trên Douyin về sự hoảng loạn của mình: "Tối qua thấy tin nhắn con gửi, tôi thực sự đã gọi cảnh sát".

Người này sau đó biết là giả, gọi lại cho cảnh sát để giải thích, nhưng quá muộn. Cảnh sát xuất hiện với 4-5 xe cảnh sát và phụ huynh đó trách mắng đứa con một trận.

Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Người con gửi ảnh ăn mày vào nhà, nói dối là "anh họ xa", khiến người bố hoảng loạn. Vì lo sợ, ông tức tốc chạy về nhà. Ảnh: Sina

Theo Tân Hoa Xã, những sự cố bất ngờ do ảnh AI tạo ra không hiếm gặp ở Trung Quốc. Chẳng hạn, tại một khu dân cư ở TP Quảng Châu, người con dùng ảnh AI "ăn mày đột nhập" gửi cho cha mẹ, khiến hình ảnh lan truyền trong nhóm cư dân và gây ra sự hoang mang trên diện rộng.

Thậm chí, AI còn bị lạm dụng trong giao dịch thương mại, khi nhiều khách hàng dùng ảnh AI tạo cảnh sản phẩm hư hỏng để yêu cầu người bán hoàn tiền.

Bên cạnh đó, để lôi kéo sự chú ý, một người dùng mạng xã hội tại tỉnh Sơn Đông đã dùng AI bịa đặt cảnh "livestream bán hàng trong tù" và bị cảnh sát xử phạt vì gây rối trật tự.

Trước tình trạng trên, kể từ ngày 1-9, Trung Quốc chính thức áp dụng quy định mới, yêu cầu nội dung do AI tạo ra phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch.

Tuy nhiên, theo khảo sát gần đây của Pháp trị Nhật báo, việc thực thi quy định này vẫn thiếu đồng bộ. Kết quả, trên mạng vẫn tràn lan các bức ảnh AI nhìn như thật mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Điều này làm lung lay niềm tin lâu nay rằng "cứ có ảnh là thật", khiến mọi người ngày càng bối rối, không biết đâu mới là thông tin đáng tin cậy.



Tin liên quan

Nhạc AI "chiếm sóng" playlist thịnh hành, fan thích mê

Nhạc AI "chiếm sóng" playlist thịnh hành, fan thích mê

(NLĐO) - Nhạc do AI tạo ra ngày càng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Video AI quảng cáo Giáng sinh của Coca-Cola lại bị “ném đá”

(NLĐO) - Coca-Cola đã bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau khi sử dụng AI trong quảng cáo Giáng sinh năm thứ 2 liên tiếp.

Lăng kính AI: Giải mã game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội

Tựa game "Brother Hai's Pho Restaurant" (tạm dịch: Phở anh Hai) bỗng nhiên viral không chỉ trong cộng đồng "game thủ" mà còn ở nhiều nhóm người dùng mạng xã hội

Trung Quốc Douyin ăn mày AI đột nhập #homelessmanprank Tiktok
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo