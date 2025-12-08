Bàn giải pháp để chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân

Ngày 8-12, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia bàn luận

Tại hội thảo, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết trong giai đoạn Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển bền, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Việc hoàn thiện khuôn khổ hiến định không chỉ góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị mà còn tạo điều kiện để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Từ đó, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Theo TS Lê Trường Sơn, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 16-6-2025 đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển quan trọng, đặt nền tảng pháp lý cần thiết cho việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh việc hoàn thiện khuôn khổ hiến định không chỉ góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị mà còn tạo điều kiện để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân và hiệu quả hơn

Thượng tá Lê Quang Vũ, Phó trưởng Phòng tham mưu-Công an tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ ý kiến tại hội thảo

"Việc đưa các quy định mới vào cuộc sống đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi sự phân tích và đánh giá thận trọng nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản trị, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam" - TS Sơn cho biết thêm.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi trong mối tương quan, so sánh với Hiến pháp các giai đoạn trước cũng như mô hình ở các nước có hệ thống chính quyền địa phương tương đồng. Từ đó, các chuyên gia bàn luận, làm rõ các vấn đề cốt lõi cần được tiếp tục thể chế hóa và áp dụng.



