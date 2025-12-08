HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bàn giải pháp để chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân

Huy Lân

(NLĐO) - Trong giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và phát triển bền vững, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 rất cần thiết.

Ngày 8-12, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ở Việt Nam hiện nay”.

Bàn giải pháp để Chính quyền 2 cấp "gần dân, sát dân" - Ảnh 1.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia bàn luận

Tại hội thảo, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết trong giai đoạn Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển bền, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Việc hoàn thiện khuôn khổ hiến định không chỉ góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị mà còn tạo điều kiện để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Từ đó, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Theo TS Lê Trường Sơn, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 16-6-2025 đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển quan trọng, đặt nền tảng pháp lý cần thiết cho việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Bàn giải pháp để Chính quyền 2 cấp "gần dân, sát dân" - Ảnh 2.

TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh việc hoàn thiện khuôn khổ hiến định không chỉ góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị mà còn tạo điều kiện để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân và hiệu quả hơn

Bàn giải pháp để Chính quyền 2 cấp "gần dân, sát dân" - Ảnh 4.

Thượng tá Lê Quang Vũ, Phó trưởng Phòng tham mưu-Công an tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ ý kiến tại hội thảo

"Việc đưa các quy định mới vào cuộc sống đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi sự phân tích và đánh giá thận trọng nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản trị, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam" - TS Sơn cho biết thêm.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi trong mối tương quan, so sánh với Hiến pháp các giai đoạn trước cũng như mô hình ở các nước có hệ thống chính quyền địa phương tương đồng. Từ đó, các chuyên gia bàn luận, làm rõ các vấn đề cốt lõi cần được tiếp tục thể chế hóa và áp dụng.


Tin liên quan

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025

(NLĐO)- Đội SKYVISION của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xuất sắc giành ngôi Vô địch trong trận chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS.

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

Ngày 7-12, Trường ĐH Luật TP HCM công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

Doanh nghiệp không tuyển thực tập sinh để "bưng trà, pha nước"

(NLĐO) - Tỉ lệ sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43%, mức lương dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng.

hội thảo khoa học sinh viên Luật gần dân Hiến pháp Trường ĐH Luật TPHCM chính quyền 2 cấp năm 2013
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo