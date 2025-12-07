Trường ĐH Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025

Lễ bế mạc và trận chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS với chủ đề "Vùng trời quê hương" đã diễn ra ngày 7-12 tại Hà Nội.



Đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025

Sau hành trình thi đấu căng thẳng, đội SKYVISION đã xuất sắc giành ngôi Vô địch UAV Cup PV GAS 2025, khẳng định bản lĩnh, chiến thuật và khả năng làm chủ công nghệ UAV ở đẳng cấp cao.

Tâm điểm của chương trình là hai trận đấu quan trọng nhất mùa giải: Trận tranh hạng ba giữa đội VANLANGUAV (Trường ĐH Văn Lang) và LH-TDH (Trường ĐH Lạc Hồng) và trận Chung kết giữa đội BK-IAV (ĐH Bách khoa Hà Nội) và SKYVISION (Trường ĐH Tôn Đức Thắng). Các trận đấu đã mang đến những màn trình diễn UAV kịch tính, thể hiện kỹ thuật điều khiển, khả năng xử lý và tư duy chiến thuật vượt trội của các đội.

Chung cuộc, đội SKYVISION đã xuất sắc giành ngôi Vô địch UAV Cup PV GAS 2025, khẳng định bản lĩnh, chiến thuật và khả năng làm chủ công nghệ UAV ở đẳng cấp cao.

Các đội thi tham gia chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ đầu tiên có quy mô toàn quốc về UAV tại Việt Nam, mà còn là cách thức thiết thực để hình thành lực lượng kỹ sư trẻ có đủ bản lĩnh làm chủ các công nghệ chiến lược trong tương lai.

Hơn 100 đội đã đăng ký tham dự chỉ sau thời gian ngắn công bố cuộc thi, chứng minh sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực UAV và khát vọng đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam.

TS. Đinh Tấn Hưng cho biết thông qua kịch bản thi "nghiên cứu thật, thử thách thật, sản phẩm thật", BTC mong muốn góp phần thay đổi cách tiếp cận trong đào tạo và nghiên cứu, khuyến khích sinh viên trực tiếp chế tạo, kiểm chứng và đối mặt với tình huống thực tế để tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh và ứng dụng lâu dài. Những trải nghiệm tại cuộc thi sẽ là bước đệm quan trọng để các đội thi "chinh phục những thử thách lớn hơn phía trước.

Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 thu hút hơn 100 đội đăng ký tham gia

Theo BTC, cuộc thi được công bố từ ngày 9-9 và có hơn 100 đội đăng ký tham gia. Sau vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết từ ngày 3-12-2025.

Tám đội từ bảy trường đại học lọt vào vòng tứ kết, bán kết, chung kết, trải qua năm ngày thi đấu đối kháng trực tiếp.

BTC đánh giá gần ba tháng sáng tạo, luyện tập và thi đấu đã giúp các đội hình thành tinh thần nghiên cứu thực chất, thử thách thật và hướng tới tạo ra những sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh trong tương lai.

TS Đinh Tấn Hưng cho biết năm 2026 dự kiến có hai cuộc thi mới gồm cuộc thi sáng tạo UAV 2026 và cuộc thi sáng tạo UUV 2026 (sáng tạo thiết bị lặn thông minh) với nhiều thử thách mới.