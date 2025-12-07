Doanh nghiệp không tuyển thực tập sinh để "bưng trà, pha nước"

Sáng 7-12, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức song song Ngày hội việc làm "ULaw Career Day" lần II năm 2025 và Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp "One Day as a Ulawer - Một ngày là sinh viên luật".

Đi thực tập là phải làm thật

Với chương trình Ngày hội việc làm "ULaw Career Day", đây là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động. Sự kiện quy tụ các đơn vị tuyển dụng uy tín từ cơ quan nhà nước đến các công ty luật và các doanh nghiệp đa ngành.

Tại ngày hội, sinh viên được "thực chiến" thông qua các vòng phỏng vấn trực tiếp, khu vực tư vấn 1:1, bí quyết tối ưu hóa hồ sơ năng lực và các phiên hỏi đáp mở giúp sinh viên nắm bắt văn hóa công ty và tiêu chí tuyển dụng thực tế.

Đại diện Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins cho biết trợ cấp của công ty dành cho thực tập sinh (toàn thời gian) cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

"Công ty không có nhu cầu tuyển thực tập sinh để "bưng trà, pha nước", khi đã thực tập thì phải học và hiểu được việc, làm thật chứ không chỉ ngồi một chỗ để quan sát" - đại diện công ty cho biết.

Khảo sát năm 2025 của Trường ĐH Luật TPHCM ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về mức thu nhập của tân cử nhân. Cụ thể, 77,6% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng/tháng (tăng mạnh 33,6% so với khảo sát năm 2024); 9,3% sinh viên đạt mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên.

Học sinh THPT trải nghiệm thực tế

Nhằm hỗ trợ học sinh THPT, đặc biệt là các em cuối cấp chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh 2026, chương trình "One day as a Ulawer" mang đến cơ hội trải nghiệm một ngày làm sinh viên đại học thực thụ.

PGS -TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết đây là hoạt động thường niên thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội.

Các hoạt động nổi bật dành cho học sinh THPT bao gồm: Lớp học giả lập, khám phá môi trường đại học, tư vấn 1:1... Chương trình không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành học theo đuổi, môi trường học tập bậc đại học tại Trường ĐH Luật TPHCM mà còn góp phần định hướng tương lai nghề nghiệp cho các em nhằm hỗ trợ các em phát triển một cách tự tin, năng động, phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội.