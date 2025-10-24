HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Bàn giải pháp hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam

Huy Lân

(NLĐO)- Hội thảo diễn ra tại ĐHQG TP HCM, thảo luận giải pháp hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.

Sáng 24-10, tại ĐHQG TP HCM đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo".

Thực hiện Nghị quyết 71: Bàn giải pháp hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Bộ GD-ĐT, ĐHQG TP HCM phối hợp tổ chức nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, nhất là các nội dung liên quan đến giáo dục ĐH; nâng cao nhận thức, đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể hóa các đột phá để hiện đại, nâng tầm giáo dục ĐH Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

Hội thảo đã thu hút hơn 40 tham luận, được cấu trúc thành 4 chuyên đề: Chính sách và quản trị đại học; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội nhập và phát triển bền vững. Các phiên thảo luận sẽ đi thẳng vào những vấn đề nóng nhất, từ việc hoàn thiện thể chế, mô hình quản trị ĐH hiện đại đến các giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển các trường ĐH, hướng đến ĐH không chỉ là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và đào tạo tinh hoa của quốc gia, là động lực trung tâm của phát triển đất nước.

Sự kiện quy tụ các diễn giả uy tín từ các cơ quan Trung ương, các ĐH hàng đầu và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Đại học Quản lý Singapore cùng các doanh nghiệp lớn. Kết quả của hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách và để các cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước xây dựng lộ trình phát triển chiến lược, góp phần tạo ra sự chuyển biến thực chất cho nền giáo dục ĐH Việt Nam.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nghị quyết khẳng định phát triển GD-ĐT là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, là trụ cột then chốt để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tạo động lực trung tâm cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đột phá trong GD-ĐT phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nguồn lực, động lực và không gian phát triển; nâng cao chất lượng toàn diện, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đầu tư công mang tính dẫn dắt, đồng thời huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công cuộc hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân. Trong đó, giáo dục ĐH là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước


ĐHQG TP HCM giáo dục ĐH đổi mới, sáng tạo nghị quyết 71
    Thông báo