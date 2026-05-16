Ban Giao thông TPHCM bị phạt vì để vật liệu, đất đá cản trở giao thông

Ngày 16-5, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt hành chính Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) do đổ đất, đá gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra trên đường Lã Xuân Oai, phường Long Phước.

Trước đó, chiều 15-5, lực lượng chức năng phát hiện công trình trên đường Lã Xuân Oai (do Ban Giao thông làm chủ đầu tư) đã để đất, đá đổ ngoài phạm vi thi công, gây cản trở việc đi lại của người dân tại địa chỉ 351B Lã Xuân Oai, phường Long Phước nên lập biên bản xử lý.

Chủ đầu tư bị lập biên bản lỗi "Để đất, đá thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông", bị phạt tiền 6-10 triệu đồng (đối với tổ chức), theo Nghị định 336.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục dọn đất đá vào phạm vi thi công.



Thời gian qua, Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường xử phạt các công trình giao thông không đảm bảo an toàn, để người dân đi lại dễ dàng hơn.