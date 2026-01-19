HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả?

Kim Ngân

(NLĐO) - Dù tự hào với những sản phẩm đã làm, Tùng Dương thừa nhận không phải tất cả đều phù hợp với số đông.

Chương trình Music Wave là số đặc biệt trong khuôn khổ "The Khang Show", mang đến cuộc gặp gỡ thú vị giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương. Không chỉ là những màn trình diễn giàu cảm xúc, Music Wave còn mở ra những lát cắt hậu trường, góc nhìn nghề nghiệp và sự giao thoa thế hệ trong sáng tạo âm nhạc.

Trước nhận định trong khoảng mười năm trở lại đây, nam ca sĩ đã trở nên gần gũi hơn với khán giả, Tùng Dương thẳng thắn thừa nhận mình là người chăm chỉ, sẵn sàng lắng nghe và không bảo thủ. 

Theo anh, chính sự cởi mở giúp bản thân được khán giả yêu mến nhiều hơn. Để đến gần công chúng, anh buộc phải thay đổi cách suy nghĩ, bắt đầu từ những chuyển biến bên trong, chắt lọc những yếu tố phù hợp nhưng không đánh mất cốt lõi nghệ thuật.

Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả? - Ảnh 1.

Hơn 20 năm "độc hành" với âm nhạc, kiên trì theo đuổi dân gian đương đại, Tùng Dương hiểu rằng để thực sự chạm tới người nghe, nghệ sĩ cần lắng nghe cảm xúc của khán giả nhiều hơn. Phiên bản Tùng Dương hiện tại vì thế mềm mại hơn, nhưng không đánh mất chính mình.

Trong chương trình, Tùng Dương trình diễn ca khúc "Tái sinh" (Tăng Duy Tân). Bên cạnh đó, anh chia sẻ mong muốn quay về giá trị nguyên bản của âm nhạc qua dự án đĩa than "The Voice Timeless".

Trong bối cảnh nhạc số phát triển mạnh, anh muốn tạo một không gian thưởng thức khác, nơi người nghe sống chậm, gác lại bộn bề và tận hưởng cảm xúc chân thật. Concept hướng tới tôn vinh âm nhạc Việt, những giá trị bền vững vượt thời gian.

Ở phần biểu diễn, Tùng Dương mang đến ca khúc "Cô đơn" (Nguyễn Ánh 9) cùng dàn nhạc dây, tạo không gian lắng đọng, giàu chiều sâu. Anh cũng chia sẻ về "Kiếp nào có yêu nhau" (thơ Hoài Trinh, nhạc Phạm Duy).

Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả? - Ảnh 2.

Câu chuyện tiếp theo xoay quanh mối quan hệ thú vị giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Màn song ca "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" thể hiện sự đồng điệu trong âm nhạc của cả hai. Tùng Dương kể lại kỷ niệm gọi tên Nguyễn Văn Chung ngay trên sóng truyền hình sau khi trình diễn ca khúc. Anh từng tranh luận với đạo diễn để thay đổi cách hát, hướng tới tinh thần hào sảng, hào hùng hơn. Sự quyết liệt đó góp phần tạo nên phiên bản mới mẻ, giàu năng lượng.

Tùng Dương gợi ý Nguyễn Văn Chung nên tự hát trong liveshow của mình, bởi người sáng tác có cảm xúc rất riêng khi thể hiện tác phẩm. Anh kể về quãng thời gian trẻ xin hát ở các quán bar nhưng không nơi nào nhận, mãi đến khi đoạt giải thưởng lớn mới có cơ hội đứng trên sân khấu phòng trà, những trải nghiệm giúp anh trân trọng hơn con đường đã đi qua.

Khép lại Music Wave, Tùng Dương chia sẻ trong thời gian tới anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, mỗi năm đều có sản phẩm dành cho khán giả. 

Năm nay, anh tập trung các ca khúc về đất nước; những năm sau sẽ chủ động tiếp cận tác giả trẻ, khai mở những "mảnh đất" sáng tạo mới và không loại trừ khả năng Nam tiến để mở rộng không gian hoạt động.

Tin liên quan

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

(NLĐO) - Tùng Dương sở hữu 2 đề cử tại giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nam ca sĩ và MV được yêu thích nhất" (MV "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai").

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

(NLĐO)- Nam ca sĩ từ chối cover những bài bài "hot hit", viral không phải do người thật sáng tác. Tùng Dương nói anh muốn có cảm xúc thật nhất.

Đĩa than đầu tiên của Tùng Dương

(NLĐO) - Ca sĩ Tùng Dương lần đầu tiên ra đĩa than - "The Voice - Timeless" - đã gây xôn xao trong giới mộ điệu.

khán giả Nguyễn Văn Chung Tùng Dương dân gian đương đại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo