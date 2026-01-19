Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả?

Chương trình Music Wave là số đặc biệt trong khuôn khổ "The Khang Show", mang đến cuộc gặp gỡ thú vị giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương. Không chỉ là những màn trình diễn giàu cảm xúc, Music Wave còn mở ra những lát cắt hậu trường, góc nhìn nghề nghiệp và sự giao thoa thế hệ trong sáng tạo âm nhạc.

Trước nhận định trong khoảng mười năm trở lại đây, nam ca sĩ đã trở nên gần gũi hơn với khán giả, Tùng Dương thẳng thắn thừa nhận mình là người chăm chỉ, sẵn sàng lắng nghe và không bảo thủ.

Theo anh, chính sự cởi mở giúp bản thân được khán giả yêu mến nhiều hơn. Để đến gần công chúng, anh buộc phải thay đổi cách suy nghĩ, bắt đầu từ những chuyển biến bên trong, chắt lọc những yếu tố phù hợp nhưng không đánh mất cốt lõi nghệ thuật.

Hơn 20 năm "độc hành" với âm nhạc, kiên trì theo đuổi dân gian đương đại, Tùng Dương hiểu rằng để thực sự chạm tới người nghe, nghệ sĩ cần lắng nghe cảm xúc của khán giả nhiều hơn. Phiên bản Tùng Dương hiện tại vì thế mềm mại hơn, nhưng không đánh mất chính mình.

Trong chương trình, Tùng Dương trình diễn ca khúc "Tái sinh" (Tăng Duy Tân). Bên cạnh đó, anh chia sẻ mong muốn quay về giá trị nguyên bản của âm nhạc qua dự án đĩa than "The Voice Timeless".

Trong bối cảnh nhạc số phát triển mạnh, anh muốn tạo một không gian thưởng thức khác, nơi người nghe sống chậm, gác lại bộn bề và tận hưởng cảm xúc chân thật. Concept hướng tới tôn vinh âm nhạc Việt, những giá trị bền vững vượt thời gian.

Ở phần biểu diễn, Tùng Dương mang đến ca khúc "Cô đơn" (Nguyễn Ánh 9) cùng dàn nhạc dây, tạo không gian lắng đọng, giàu chiều sâu. Anh cũng chia sẻ về "Kiếp nào có yêu nhau" (thơ Hoài Trinh, nhạc Phạm Duy).

Câu chuyện tiếp theo xoay quanh mối quan hệ thú vị giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Màn song ca "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" thể hiện sự đồng điệu trong âm nhạc của cả hai. Tùng Dương kể lại kỷ niệm gọi tên Nguyễn Văn Chung ngay trên sóng truyền hình sau khi trình diễn ca khúc. Anh từng tranh luận với đạo diễn để thay đổi cách hát, hướng tới tinh thần hào sảng, hào hùng hơn. Sự quyết liệt đó góp phần tạo nên phiên bản mới mẻ, giàu năng lượng.

Tùng Dương gợi ý Nguyễn Văn Chung nên tự hát trong liveshow của mình, bởi người sáng tác có cảm xúc rất riêng khi thể hiện tác phẩm. Anh kể về quãng thời gian trẻ xin hát ở các quán bar nhưng không nơi nào nhận, mãi đến khi đoạt giải thưởng lớn mới có cơ hội đứng trên sân khấu phòng trà, những trải nghiệm giúp anh trân trọng hơn con đường đã đi qua.

Khép lại Music Wave, Tùng Dương chia sẻ trong thời gian tới anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, mỗi năm đều có sản phẩm dành cho khán giả.

Năm nay, anh tập trung các ca khúc về đất nước; những năm sau sẽ chủ động tiếp cận tác giả trẻ, khai mở những "mảnh đất" sáng tạo mới và không loại trừ khả năng Nam tiến để mở rộng không gian hoạt động.