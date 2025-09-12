HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bán kết Vietnam Open 2025 còn duy nhất Thùy Linh góp mặt

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Khép lại các trận tứ kết Vietnam Open 2025, Thuỳ Linh là gương mặt duy nhất của Việt Nam vào bán kết, khi các đại diện đôi nam, đơn nam đều dừng bước.

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 1.

Cầu lông Việt Nam có 4 đại diện vào tứ kết Vietnam Open 2025, nhưng chỉ còn Nguyễn Thùy Linh giành quyền đi tiếp

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 2.

Ở tứ kết đơn nữ, Thùy Linh đối đầu Nithiitikrai (Thái Lan), đây được xem là trận đấu thuận lợi khi Thùy Linh đứng hạng 18 thế giới, còn đối thủ hạng 80.

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 3.

Cô dễ dàng thắng 21-10 ở set 1 nhưng lại chùng xuống và để thua 13-21 trong set 2

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 4.
Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 5.

Sang set 3, Nithiitikrai thấm mệt nhưng tay vợt Việt Nam cũng không thể thi đấu một cách dễ dàng. Thùy Linh tiếp tục gặp khó khăn với những pha cầu thiếu chuẩn xác

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 6.

Có thời điểm Thùy Linh dẫn tới 10-5, nhưng đối phương dần dần bám sát với tỉ số 15-18, 17-19. Nhiều tình huống tay vợt nữ số 1 Việt Nam thiếu quyết đoán và Nithiitikrai chỉ chờ để phản đòn và ăn điểm

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 7.

Chung cuộc, Thùy Linh cũng vất vả khuất phục được tay vợt Thái Lan khi giành chiến thắng sít sao 21-18 ở set 3

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 8.

Trước trận đơn nữ, Hải Đăng đã ra sân ở tứ kết đơn nam dù cố gắng kéo trận đấu vào set 3

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 9.

Hạt giống số 7 của giải vẫn không thể đánh bại được Wang Zijun (Trung Quốc, hạng 159) khi thua 16-21, 21-15, 18-21

Bán kết Vietnam Open 2025 chỉ còn Thùy Linh góp mặt - Ảnh 10.

Đôi nam của Đình Hoàng và Đình Mạnh cũng chịu khuất phục dù níu kéo trận đấu vào đến set 3 nhưng không có màn ngược dòng thành công khi thua 1-2 (17-21, 21-15, 21-11). Dù vậy, thành tích góp mặt vào tứ kết của bộ đôi này cũng để lại ấn tượng và cột mốc đặc biệt cho đội nam Việt Nam trong lịch sử giải đấu

Tin liên quan

Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open

Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open

(NLĐO) - Hai tay vợt đôi nam Đình Hoàng và Đình Mạnh đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ đôi đầu tiên của Việt Nam đến tứ kết Vietnam Open.

Hải Đăng, Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh đều mang đến màn ngược dòng kịch tính cho người hâm mộ, để giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025.

Hai chị em tay vợt Ấn Độ khiến vợ chồng Tiến Minh, Vũ Thị Trang cùng dừng bước

(NLĐO) - Sau khi loại Tiến Minh ở vòng loại, tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha tiếp tục góp mặt ở trận thua của Vũ Thị Trang trước chị họ của anh - Ashmita Chaliha.

