Chiều 11-9, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) đã tạo nên bất ngờ lớn tại nội dung đôi nam Giải Super 100 - Vietnam Open 2025 khi đánh bại hạt giống số 6 chỉ sau hai ván đấu. Giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025, Hoàng và Mạnh tạo nên cột mốc lịch sử khi thành đôi nam đầu tiên vào vòng đấu này trong lịch sử của giải.

Sau chiến thắng nhọc nhằn ở vòng 1 (10-9), đôi nam số 1 Việt Nam tiếp tục bùng nổ thi đấu quyết liệt trước bộ đôi người Đài Bắc Trung Hoa, Su Ching-Heng và Wu Guan-Xun (hạng 71 thế giới).

Set 1 chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính khi hai bên liên tục giằng co từng điểm, khiến bầu không khí tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) trở nên sôi sục. Giữa set, Hoàng và Mạnh bứt lên với chuỗi 4 điểm để dẫn 11-7 tạo lợi thế lớn để chạm match point đầu tiên.

Đình Mạnh với một pha phát cầu trong trận đấu

Nỗ lực của đôi nam Đài Bắc Trung Hoa giúp họ cứu liền 2 set point, nhưng vẫn phải gác vợt ở tỉ số 20-22.

Sang set 2, kịch bản căng thẳng tiếp tục lặp lại khi khoảng cách điểm số luôn sít sao. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Hoàng và Mạnh thi đấu đầy bản lĩnh, khép lại trận đấu bằng chiến thắng nghẹt thở 24-22, chính thức giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Đình Hoàng ăn mừng cùng đồng đội với chiến thắng lịch sử

Bên cạnh đó, bất ngờ ở cùng nhánh đấu của Hoàng - Mạnh cũng xảy ra. Hạt giống số 1 từ Đài Bắc Trung Hoa, He Zhi-Wei và Huang Jui-Hsuan (hạng 37 thế giới) đã ngã ngựa trước hai người đồng hương Chen Sheng-Fa và Lu Chen (hạng 147) cùng trong 2 set đấu.

Bộ đôi hạng 147 qua đó bước tiếp và đụng độ hai tay vợt của Việt Nam, giúp cơ hội viết tiếp lịch sử của Hoàng và Mạnh được mở rộng.

Cũng trong ngày hôm nay, Hải Đăng và Thùy Linh đã mang đến hai màn ngược dòng trong 3 set đấu, để vào tứ kết đơn nam, đơn nữ của giải.



