Thời sự

Băn khoăn với giờ học tại TP HCM

Bài và ảnh: Đặng Trinh

Quy định giờ vào học, tan học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM là căn cứ để các trường xây dựng thời khóa biểu

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở GD-ĐT TP HCM ban hành khung thời gian học hằng ngày đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn trong năm học 2025 - 2026 cụ thể ở từng bậc học.

Thời gian cứng, yêu cầu cao

Theo Sở GD-ĐT, việc ban hành văn bản quy định để các cơ sở giáo dục có căn cứ chung xây dựng thời khóa biểu. Theo đó, đối với giáo dục mầm non, thời gian mở cửa trường từ 6 giờ 30 phút, thời gian đón trẻ từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ, thời gian trả trẻ từ 16 giờ. Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Riêng đối với giáo dục phổ thông, từ tiểu học đến THPT, ở buổi sáng, thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học sáng không trước 10 giờ 30 phút. Buổi chiều, thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không trễ hơn 13 giờ 30 phút. Thời gian kết thúc buổi học chiều không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Băn khoăn với giờ học tại TP HCM- Ảnh 1.

Quy định giờ vào học, tan học của học sinh đang gây nhiều băn khoăn

Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu các nhà trường phổ thông xây dựng kế hoạch, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm. Với các trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường, cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học tối thiểu 15 phút nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch của nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp bảo đảm đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu được đề nghị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm.

Nhiều trường sẽ rối

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP HCM cho biết lâu nay nhiều trường đã thiết kế thời khóa biểu sáng 4 tiết, chiều 3 tiết. Việc quy định "cứng" chi tiết thời gian buổi sáng, buổi chiều, giờ vào học, tan học như hiện nay khiến nhiều trường rất rối.

"Nếu theo quy định như trên, bậc tiểu học chỉ học đến 15 giờ 30 phút là xong. Trong khoảng thời gian 30 phút nữa mới được ra về, Học sinh sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?" - vị hiệu trưởng nêu tình huống.

Theo hiệu trưởng này, trong trường hợp trống 30 phút mới đến giờ ra về, các em ở lại trường thì liệu giáo viên có sẵn sàng trông giữ hay không. Trường hợp giáo viên không bằng lòng ở lại thêm 30 phút thì cũng không thể ép được. Thêm nữa, dù quy định không tan trường trước 16 giờ nhưng nhiều phụ huynh vẫn không thể đón con em trong khoảng thời gian đó.

"Sẽ có tình trạng phụ huynh nhờ luôn giáo viên đón, trông giữ con rồi tình trạng dạy thêm, học thêm sẽ dễ nảy sinh, biến tướng trong khoảng thời gian này" - vị hiệu trưởng này nói và khẳng định quy định cứng nhắc thời gian học như thế chỉ phù hợp với trường chưa thể tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Hiệu trưởng một trường ở phường Bến Thành nhận xét nội dung "Các trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học, tối thiểu 15 phút nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn" không khả thi. Bởi vì mỗi cơ sở giáo dục có "đặc thù" riêng, khó có thể chấp thuận để trường khác về trước hoặc sau trường mình 15 phút. Hiệu trưởng cũng không thể quyết định trường nào về trước, trường nào về sau.

Lãnh đạo một trường học tại phường Xuân Hòa sau khi nêu những băn khoăn tương tự đã có ý kiến: "Nên chăng, Sở GD-ĐT thành phố để các trường chủ động trong giờ tan trường, chỉ cần quy định không sau 17 giờ mỗi ngày là hợp lý". 

Linh hoạt ngày thứ bảy

Trả lời về việc học sinh phải học ngày thứ bảy, theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với những trường đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các tiết học vào sáng thứ bảy dùng để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc các hoạt động giáo dục khác theo nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Đối với những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, để bảo đảm thời lượng chuyển tải các nội dung học tập, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần, chỉ khi thật sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ bảy. Như vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục vào thứ bảy được xem xét, cân nhắc linh hoạt trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn.

Nhiều trường ở Hà Nội cũng than khó

Tại TP Hà Nội, nói về quy định của Bộ GD-ĐT về thời gian học của học sinh, hiệu trưởng một trường tiểu học ở phường Hoàn Kiếm nhận xét việc học tối đa 7 tiết/ngày khiến học sinh tan học sớm hơn năm ngoái, thông thường vào 15 giờ - 15 giờ 30 phút. Nếu muốn kéo dài đến 16 giờ - 17 giờ để thuận tiện cho phụ huynh thì phải xếp thêm lịch học STEM, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống…

Tuy nhiên, học các môn này ở tất cả khối lớp sau 15 giờ 30 phút thì không đơn giản. Thực tế, các môn STEM, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống không phải hoạt động giáo dục bắt buộc - sẽ có trường hợp học sinh không đăng ký học, vậy quản lý các em này ra sao là bài toán cần tính đến.

Hiệu trưởng một trường tiểu học đóng tại phường Yên Hòa nói quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT không cho phép học thêm ở bậc tiểu học. Vì thế, để học sinh tan học vào khung giờ thuận tiện cho phụ huynh, các trường phải bố trí thêm tiết học miễn phí. Tuy nhiên, điều này vướng khó khăn do giáo viên làm việc theo định mức tiết dạy chứ không theo giờ hành chính. Nhà trường không thể bắt giáo viên dạy vượt định mức nếu không có sự đồng thuận của họ.

Y.Anh


