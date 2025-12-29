Chiều 29-12, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.



Tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh ôn lại chặng đường 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với sự điều chỉnh về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ, ngành Nội chính Đảng luôn khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, ổn định chính trị – xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước.

Trước yêu cầu mới, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp tham mưu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đà Nẵng; đồng thời đề nghị đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm 3 định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh việc gắn công tác nội chính với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tham mưu hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, bối cảnh hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ngành Nội chính Đảng với vai trò "tai mắt", cơ quan tham mưu chiến lược của cấp ủy.

Ngành Nội chính Thành ủy cần tiếp tục xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 15 cá nhân được trao Kỷ niệm chương.