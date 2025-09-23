HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Tr.Đức

(NLĐO)- Chiều tối 22-9, Đồn Biên phòng Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, chiều tối 22-9, Đồn Biên phòng Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn- Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Cô Tô đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ngư dân, phương tiện ở lại trong khu vực nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Cô Tô cũng khuyến cáo các chủ tàu, ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, giữ thông tin liên lạc với lực lượng chức năng để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước khi siêu bão đổ bộ.

Cũng trong ngày 22-9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3418/UBND-TC yêu cầu các sở, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống bão từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Trong đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão số 9; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao (do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội.

Các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão và tuyên truyền tốt việc phòng, chống bão; khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát phương tiện giao thông khi có mưa bão...

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp theo dõi bão, chỉ đạo hồ chứa nước, kêu gọi tàu cá về nơi an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết. Sở Công Thương đảm bảo an toàn sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn; Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền.

Các sở, ngành khác chủ động bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạ tầng, đặc biệt là trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, mỏ than, hệ thống viễn thông.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo cáo kịp thời về tỉnh để xử lý, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

(NLĐO) - Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.

Siêu bão Ragasa giật trên cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn để ứng phó

(NLĐO) - Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

bão số 9 cơn bão Ragasa khu vực nguy hiểm bắn pháo hiệu
