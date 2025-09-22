HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.

Chiều ngày 22-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông- Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với bão Ragasa

Siêu bão Ragasa có thể giảm cường độ khi vào Vịnh Bắc Bộ

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tâm bão lúc 17 giờ ngày 22-9 ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo ông Khiêm, tổ chức mây bão phát triển, chưa có dấu hiệu giảm dưới cấp 17 trong 6 giờ tới. Tuy nhiên, các mô hình dự báo quốc tế cho thấy bão đang chịu tác động của khối áp cao lục địa khô, độ ẩm thấp (30-40%). Yếu tố này có khả năng làm bão Ragasa suy yếu dần trong những ngày tới khi ma sát với khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) Nguyễn Hoàng Hiệp, Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025, đây cũng là cơn bão mạnh nhất nước ta đo đếm trong lịch sử bão trên Biển Đông. Dự báo thời điểm bão Ragasa vào Biển Đông là khoảng 1-2 giờ sáng ngày 23-9, trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông.

"Chúng ta đều mong muốn với yếu tố bất lợi thì bão sẽ giảm cấp, càng gần đến Việt Nam thì bão càng giảm cấp. Dự báo bão vào Vịnh Bắc Bộ rạng sáng ngày 25-9 và đổ bộ vào đất liền trưa và chiều ngày 25-9" - Thứ trưởng Bộ NN-MT cho biết.

Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo ứng phó cơn bão Ragasa

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, đây mới là dự báo, do vậy cần theo dõi sát diễn biến, tránh tâm lý chủ quan. Đặc biệt, chú ý tới tác động chủ yếu trên biển.

Theo đó, việc đầu tiên là kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, các địa phương tùy tình hình để ban hành lệnh cấm biển, kiểm soát chặt tàu thuyền ra khơi. Vấn đề lo ngại nhất là mưa, do vậy cần tuyệt đối đảm bảo an toàn hồ chứa.

Bão Ragasa gây sóng biển cao trên 10 m, gió giật mạnh và mưa lớn tới 450 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc của Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ ngày 24-9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Vùng tác động của bão Ragasa là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (gió ven biển mạnh cấp 7-9, giật 10-12, tâm bão cấp giật cấp 9-11, giật 14, sâu hơn trong đất liền 6-7, giật 9-10).

Dự báo thời gian gió mạnh từ sáng 25-9 kéo dài đến đêm ngày 25-9. Trường hợp bão đi lệch Bắc hơn thì mức độ của gió trên Vịnh Bắc Bộ và đất liền sẽ ít nguy hiểm hơn.

Với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay: Vùng mưa lớn là Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (70-150 mm). Vùng tâm mưa: Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 450 mm.

Các tàu thuyền đã nhận được cảnh báo về bão Ragasa

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 22-9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.743 lao động, trong đó có 338 phương tiện/2.117 lao động đang hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa, gồm Nghệ An 30 tàu/120 lao động, Đà Nẵng 127 tàu/1.013 lao động, Quảng Ngãi 87 tàu/326 lao động, Gia Lai 94 tàu/658 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo; không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa giật trên cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn để ứng phó

Siêu bão Ragasa giật trên cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn để ứng phó

(NLĐO) - Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Hôm nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có bị tác động bởi bão Ragasa?

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM và Nam Bộ không bị tác động trực tiếp bởi bão Ragasa nhưng mưa xảy ra trên khu vực do dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão này.

Siêu bão Ragasa khả năng còn mạnh thêm, đổ bộ vào nước ta theo kịch bản nào?

(NLĐO) - Bão Ragasa đã đạt cấp siêu bão với cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17, đang áp sát Biển Đông.

    Thông báo