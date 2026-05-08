Thời sự

Bán que kem 100.000 đồng cho khách Thái, người bán hàng rong ở Nha Trang bị xử phạt

K. Nam

(NLĐO) - Sau khi một du khách phản ánh mua kem với giá 100.000 đồng/que tại bờ biển Nha Trang, cơ quan chức năng xác minh và phạt người bán 3,4 triệu đồng

Liên quan vụ nữ du khách Thái Lan phản ánh mua một que kem giá 100.000 đồng tại khu vực bờ biển Nha Trang, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt người bán hàng rong với tổng số tiền hơn 3,4 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm.

Theo quyết định xử phạt, ông Phan Tiến D. (SN 1971; ngụ thôn Vạn Định, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) bị xử phạt về 3 hành vi gồm: bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; đi vào khu vực cấm và không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Ngoài số tiền xử phạt hành chính, ông D. còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a, khoản 13, điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 16-12-2024 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng cũng buộc người này thực hiện việc niêm yết giá theo đúng quy định pháp luật.

Người bán kem ở Nha Trang bị phạt hơn 3,4 triệu đồng - Ảnh 1.

Người bán kem 100.000 đồng/que bị xử phạt

Trước đó, ngày 2-5, mạng xã hội lan truyền bài viết của một nữ du khách Thái Lan phản ánh bị người bán hàng rong bán một que kem với giá 100.000 đồng tại khu vực công viên ven biển Nha Trang. Theo chia sẻ, sau khi xảy ra tranh cãi, người bán mới đồng ý giảm giá xuống còn 50.000 đồng.

Người bán kem ở Nha Trang bị phạt hơn 3,4 triệu đồng - Ảnh 2.

Bài viết du khách Thái Lan phàn nàn việc mua que kem hàng rong giá cao

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, tổ kiểm tra liên ngành của phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh, kiểm tra giấy tờ liên quan đối với người bán kem và xác định ông Phan Tiến D. có 3 hành vi vi phạm nêu trên.

Vụ việc gây xôn xao dư luận trong bối cảnh Nha Trang đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè với lượng khách quốc tế tăng mạnh.

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang Khánh Hòa quyết định xử phạt người bán kem cây kem 100.000 đồng
