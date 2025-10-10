Bán sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị mắt

Ngày 10-10, Tập đoàn Y khoa hệ thống bệnh viện Mắt (VISI) công bố dự án sách "Mắt sáng gìn giữ tinh hoa" – tuyển tập những câu chuyện, bài viết xúc động từ đội ngũ y-bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế tại các bệnh viện trong hệ thống. Đây là công trình tập thể nhằm lưu giữ những khoảnh khắc chân thật, chứa đựng tình người trên hành trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân.

Toàn cảnh buổi ra mắt sách

Hơn 90 tác giả tham gia đóng góp hơn 105 bài viết để tuyển chọn thành tuyển tập truyện ngắn là các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và nhân viên các bệnh viện mắt.





Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được chuyển vào Quỹ Mắt sáng VISI nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được điều trị mắt.

