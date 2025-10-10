HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bán sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị mắt

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị về mắt.

Ngày 10-10, Tập đoàn Y khoa hệ thống bệnh viện Mắt (VISI) công bố dự án sách "Mắt sáng gìn giữ tinh hoa" – tuyển tập những câu chuyện, bài viết xúc động từ đội ngũ y-bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế tại các bệnh viện trong hệ thống. Đây là công trình tập thể nhằm lưu giữ những khoảnh khắc chân thật, chứa đựng tình người trên hành trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân.

Bán sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị mắt - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi ra mắt sách

Hơn 90 tác giả tham gia đóng góp hơn 105 bài viết để tuyển chọn thành tuyển tập truyện ngắn là các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và nhân viên các bệnh viện mắt.


Bán sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị mắt - Ảnh 2.

Toàn bộ lợi nhuận của việc bán sách sẽ được hỗ trợ cho người bệnh khó khăn đang điều trị bệnh về mắt

Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được chuyển vào Quỹ Mắt sáng VISI nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được điều trị mắt.

Tin liên quan

VIDEO: Ấm lòng suất ăn trưa miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo

(NLĐO) - 11 giờ mỗi ngày, những suất ăn có đầy đủ cá kho, thịt rim, canh... miễn phí luôn sẵn sàng phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM

Mang Tết ấm áp đến với bệnh nhân nghèo

Mục tiêu chính của BV Chợ Rẫy là bệnh viện vì người nghèo nhưng phục vụ, điều trị theo tiêu chuẩn người giàu

San sẻ gánh nặng cho bệnh nhân nghèo đột quỵ khu vực ĐBSCL

(NLĐO) - Quỹ từ thiện này giúp đỡ bệnh nhân đột quỵ, mắc các bệnh lý về tim mạch, bệnh tim bẩm sinh... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

