Bạn đọc

Trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Chương trình mang đến cho các em những ngày vui trọn vẹn, góp phần hỗ trợ tinh thần để điều trị hiệu quả hơn

Tối 6-10, Bệnh viện Mắt TP HCM đã tổ chức chương trình "Sinh nhật hồng và Trung thu" cho 200 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình gồm sinh nhật cho các bé điều trị nội trú, kết hợp múa lân, trò chơi dân gian, văn nghệ, ảo thuật, phát quà (trị giá khoảng 250.000 đồng/phần).

Đêm Trung thu ấm áp của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM - Ảnh 1.

Các bé tham gia trò chơi nhận quà

Đêm Trung thu ấm áp của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM - Ảnh 2.

Chụp ảnh cùng ông Địa

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Mắt TP HCM, cho hay mọi chi phí và hoạt động đều do các nhà hảo tâm, nghệ sĩ, tiệm salon, cơ sở làm bánh… tự nguyện chung tay. Chương trình nhằm mang đến cho các em những ngày vui trọn vẹn, góp phần hỗ trợ tinh thần để điều trị hiệu quả hơn.

Nhìn con trai 10 tuổi tham gia tất cả trò chơi nhận quà rồi lắc lư theo chú lân múa trên sân khấu, chị Trần Thị Thanh, xã Đức An, tỉnh Đắk Nông rất xúc động. Con trai chị Thanh, bé Vũ Đức Mạnh 4 ngày trước bị té ở trường, xuất huyết mắt phải đến TP HCM điều trị.

Đêm Trung thu ấm áp của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM - Ảnh 3.

Các em đã có một đêm Trung thu ấm áp

Đêm Trung thu ấm áp của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM - Ảnh 4.

Bệnh nhi xem biểu diễn bong bóng nghệ thuật

Đêm Trung thu ấm áp của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM - Ảnh 5.

Bệnh nhi hạnh phúc khi được nhận quà

"Mấy ngày nằm trong phòng bệnh, bé buồn lắm. Khi biết có bệnh viện có tổ chức trung thu, bé đòi tôi đưa đi ngay. Nhìn con vui vẻ, tôi cũng đỡ lo lắng" - chị Thanh nói.

trò chơi dân gian nhà hảo tâm Bệnh viện Mắt bệnh nhi Trung thu ấm áp
