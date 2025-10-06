Trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương của bệnh nhi Bệnh viện Mắt TP HCM

Tối 6-10, Bệnh viện Mắt TP HCM đã tổ chức chương trình "Sinh nhật hồng và Trung thu" cho 200 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình gồm sinh nhật cho các bé điều trị nội trú, kết hợp múa lân, trò chơi dân gian, văn nghệ, ảo thuật, phát quà (trị giá khoảng 250.000 đồng/phần).

Các bé tham gia trò chơi nhận quà

Chụp ảnh cùng ông Địa

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Mắt TP HCM, cho hay mọi chi phí và hoạt động đều do các nhà hảo tâm, nghệ sĩ, tiệm salon, cơ sở làm bánh… tự nguyện chung tay. Chương trình nhằm mang đến cho các em những ngày vui trọn vẹn, góp phần hỗ trợ tinh thần để điều trị hiệu quả hơn.

Nhìn con trai 10 tuổi tham gia tất cả trò chơi nhận quà rồi lắc lư theo chú lân múa trên sân khấu, chị Trần Thị Thanh, xã Đức An, tỉnh Đắk Nông rất xúc động. Con trai chị Thanh, bé Vũ Đức Mạnh 4 ngày trước bị té ở trường, xuất huyết mắt phải đến TP HCM điều trị.

Các em đã có một đêm Trung thu ấm áp

Bệnh nhi xem biểu diễn bong bóng nghệ thuật

Bệnh nhi hạnh phúc khi được nhận quà

"Mấy ngày nằm trong phòng bệnh, bé buồn lắm. Khi biết có bệnh viện có tổ chức trung thu, bé đòi tôi đưa đi ngay. Nhìn con vui vẻ, tôi cũng đỡ lo lắng" - chị Thanh nói.