Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi nổ súng, đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố hai đối tượng nổ súng dọa giết người tại Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-8, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tường (SN 2005) chở Đồng Phước Hiệu (SN 1995) đến quán bida King (thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) để "giải quyết mâu thuẫn".

Tại đây, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên, dí thẳng vào đầu chủ quán đe dọa, trong khi Tường lao vào tấn công.

Công an thu giữ thêm súng tại nhà đối tượng

Chưa dừng lại, trên đường đi, Hiệu tiếp tục bắn thêm 2 phát chỉ thiên trước một quán nhậu, khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Phú triển khai truy xét. Đến sáng 15-8, Đồng Phước Hiệu đã ra đầu thú và khai nhận đã phi tang súng xuống sông.

Lực lượng công an thu giữ một khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn.

Hiện cả Hiệu và Tường đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.