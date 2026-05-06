Ngày 6-5, Phòng Kiểm tra pháp chế-Sở Y tế TPHCM cho biết vừa công bố danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm trên địa bàn TPHCM.

Nhiều sai phạm được xác định liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm không đúng quy định, bán thuốc kê đơn không có đơn và vi phạm điều kiện bảo quản, lưu hành thuốc.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (địa chỉ 222–224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt 95 triệu đồng do hàng loạt vi phạm. Cụ thể: Doanh nghiệp này kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ; tự ý thay đổi nội dung đã công bố sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời lưu hành hàng hóa có nhãn không đúng quy định. Ngoài xử phạt tiền, cơ sở này bị buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm, tái xuất hoặc khắc phục nhãn hàng hóa cũng như nộp lại giá trị tang vật vi phạm đã bị tiêu thụ.

Trong lĩnh vực bán lẻ thuốc, Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (phường Chánh Hưng) bị phạt 17,5 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Tương tự, Nhà thuốc Thái Minh (phường Khánh Hội) bị xử phạt 32,5 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về cách ly thuốc không đạt chất lượng, thuốc hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời vẫn bán thuốc kê đơn không có đơn.

Vi phạm nghiêm trọng hơn, Nhà thuốc Ngọc Minh (xã Đông Thạnh) bị xử phạt 49 triệu đồng với nhiều lỗi cùng lúc như người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động; không báo cáo khi thay đổi cơ sở; không phân khu rõ ràng giữa thuốc và các sản phẩm khác; không cách ly thuốc vi phạm; kinh doanh thuốc đã bị thu hồi hoặc hết hạn; không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; và bán thuốc kê đơn không có đơn.

Ngoài ra, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng, tước chứng chỉ hành nghề dược của cá nhân liên quan, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy lô thuốc không đủ điều kiện lưu hành.