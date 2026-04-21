TPHCM: Hàng loạt cơ sở y tế, thẩm mỹ và dược phẩm bị xử phạt

Ngày 21-4, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TPHCM vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh, dược và quảng cáo đối với nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Kiểm tra xử phạt nhiều cơ sở nha khoa hành nghề không phép. (Ảnh minh họa AI)

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh không phép, vượt phạm vi chuyên môn, thuê mượn chứng chỉ hành nghề, quảng cáo sai quy định và không đảm bảo điều kiện hoạt động theo pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Trường (hoạt động chăm sóc da tại địa chỉ 130 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TPHCM) bị xử phạt 84,3 triệu đồng. Ông Trường bị xác định có hành vi khám, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ khi không có giấy phép hoạt động. Ngoài xử phạt tiền, ông còn bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng và buộc nộp lại 4,3 triệu đồng lợi nhuận bất hợp pháp.

Tương tự, bà Nguyễn Trần Thiên Trang (nhân viên tư vấn thẩm mỹ tại phường Chợ Quán, TPHCM) bị xử phạt 103 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép và không có chứng chỉ hành nghề. Đồng thời bị đình chỉ hoạt động cơ sở trong 18 tháng và buộc nộp lại 23 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Hộ kinh doanh Marie (phường Hòa Hưng,) bị xử phạt 70 triệu đồng do hành nghề khám chữa bệnh không phép và cung cấp dịch vụ trái quy định. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 12 tháng và buộc nộp lại hơn 6,1 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist bị xử phạt 87,498 triệu đồng vì thuê, mượn chứng chỉ hành nghề và để người hành nghề không đăng ký theo quy định. Cơ sở bị tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng và buộc nộp lại gần 9,5 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều cơ sở nha khoa khác như Nha khoa Pháp Việt, Nha khoa Tâm Đức Sài Gòn và Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Việt Úc cũng bị xử phạt với các hành vi như không ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh đầy đủ, không niêm yết giá dịch vụ, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện và vi phạm quy định hành nghề.

Đối với lĩnh vực dược phẩm, Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Phúc Hải bị xử phạt 73 triệu đồng do bán thuốc kê đơn không có đơn và không đảm bảo điều kiện bảo quản, phân loại thuốc theo quy định. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng.

Bên cạnh đó, cửa hàng thuốc thành phẩm y học cổ truyền Thái Hòa Xuân (phường Chợ Lớn) bị xử phạt 6 triệu đồng do không hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược và không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc một số dược liệu. Chủ cơ sở bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, công ty TNHH Hello Doctor bị xử phạt 60 triệu đồng theo do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Doanh nghiệp buộc phải tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.



