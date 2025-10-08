HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 có 17 ủy viên

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo phương án, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội dự kiến có 75 cán bộ; Ban Thường vụ 17 cán bộ và Thường trực Thành ủy 5 cán bộ.

Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hà Nội dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII gồm 75 cán bộ trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: T.A.

Theo kế hoạch dự kiến, đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 15-10; phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 và 17-10.

Báo cáo tại hội nghị, về công tác xây dựng văn kiện, ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dự thảo văn kiện của đại hội cập nhật tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho biết, bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đã xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Theo đó, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 cán bộ số lượng Ban Thường vụ gồm 17 cán bộ; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 cán bộ. Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo ông Hà Minh Hải, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp uỷ; quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ; cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD. Năng suất lao động năm 2030 (theo giá hiện hành) đạt 644,5 triệu đồng/lao động; số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân: 19 bác sĩ...

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt 65-70%; tỉ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhtu cầu đi lại của người dân; tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn; diện tích cây xanh đô thị đạt tối thiểu 10m2/người.

Tin liên quan

Đoàn cơ sở Hải đội 202 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn cơ sở Hải đội 202 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Hải đội 202 trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không nhận quà tặng và hoa chúc mừng

(NLĐO) - Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

đại hội đảng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội Ban chấp hành đảng bộ Hà Nội Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo