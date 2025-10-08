Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: T.A.

Theo kế hoạch dự kiến, đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 15-10; phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 và 17-10.

Báo cáo tại hội nghị, về công tác xây dựng văn kiện, ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dự thảo văn kiện của đại hội cập nhật tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho biết, bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đã xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Theo đó, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 cán bộ số lượng Ban Thường vụ gồm 17 cán bộ; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 cán bộ. Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo ông Hà Minh Hải, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp uỷ; quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ; cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD. Năng suất lao động năm 2030 (theo giá hiện hành) đạt 644,5 triệu đồng/lao động; số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân: 19 bác sĩ...

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt 65-70%; tỉ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhtu cầu đi lại của người dân; tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn; diện tích cây xanh đô thị đạt tối thiểu 10m2/người.