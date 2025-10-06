Văn phòng Thành ủy TP HCM vừa có công văn gửi các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các thường trực Đảng ủy phường, xã, đặc khu Côn Đảo; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể; các tổng công ty, công ty Nhà nước và các cơ quan báo chí TP HCM về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP HCM đồng thời thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố.

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Theo lịch trình, các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó có tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu Mật). Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.