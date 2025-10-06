HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không nhận quà tặng và hoa chúc mừng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Văn phòng Thành ủy TP HCM vừa có công văn gửi các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các thường trực Đảng ủy phường, xã, đặc khu Côn Đảo; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể; các tổng công ty, công ty Nhà nước và các cơ quan báo chí TP HCM về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP  HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP HCM đồng thời thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

img

Văn phòng Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố.

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Theo lịch trình, các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó có tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu Mật). Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

