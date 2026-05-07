Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về việc thành lập 2 đảng bộ mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về việc thành lập 2 đảng bộ mới

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất kết luận thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thống nhất kết luận thành lập 2 đảng bộ, gồm Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Trong đó, Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất thành lập 2 đảng bộ mới - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM thuộc Đảng bộ TPHCM (Ảnh minh họa)

Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. 

TIN LIÊN QUAN

Khi có định hướng sắp xếp mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp tổ chức đảng theo quy định gắn với tình hình thực tiễn tại Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy thực hiện lấy ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với dự thảo 2 Đề án thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM. 

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy về các ý kiến góp ý, hoàn thiện và trình ký ban hành Đề án thành lập 2 Đảng bộ theo quy định.

Tin liên quan

Hoạt động ý nghĩa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Hoạt động ý nghĩa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp hoạt động an sinh xã hội tại xã Minh Thạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Phân công nhiệm vụ các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới

Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Đảng bộ TPHCM các cơ sở y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo