Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về việc thành lập 2 đảng bộ mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thống nhất kết luận thành lập 2 đảng bộ, gồm Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Trong đó, Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM thuộc Đảng bộ TPHCM (Ảnh minh họa)

Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Khi có định hướng sắp xếp mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp tổ chức đảng theo quy định gắn với tình hình thực tiễn tại Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy thực hiện lấy ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với dự thảo 2 Đề án thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy về các ý kiến góp ý, hoàn thiện và trình ký ban hành Đề án thành lập 2 Đảng bộ theo quy định.