Hoạt động ý nghĩa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Ngày 29-4, hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp hoạt động an sinh xã hội nhằm phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", chăm lo đời sống cho nhân dân.

Hoạt động an sinh diễn ra tại Thánh đường Al Muttaqin, xã Minh Thạnh, TPHCM.

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa của công trình "Dân vận khéo" của Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được trao cho các hộ gia đình và các em học sinh của đồng bào Chăm đang sinh sống trên địa bàn xã Minh Thạnh.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao một bộ âm li, loa trị giá hơn 20 triệu đồng cho Thánh đường Al Muttaqin.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trao tặng 4 máy lạnh, 2 máy nước nóng lạnh trị giá gần 59 triệu đồng cho Trường dạy giáo lý của Thánh đường Al Muttaqin.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt và ông Dương Anh Đức tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 hộ đồng bào Chăm trị giá 30 triệu đồng.



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tặng 60 phần quà học sinh của đồng bào Chăm trị giá 18 triệu đồng.

Ông Dương Anh Đức hy vọng rằng những thiết bị và quà tặng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt tại Thánh đường, giúp các em học sinh có thêm động lực để phấn đấu học tập giỏi, rèn luyện tốt, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Mách A Min - Giáo cả Thánh đường Al Muttaqin phát biểu cảm tưởng.

Đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh - Di tích cấp Quốc gia.

Đoàn tham quan và nghe giới thiệu về di tích, tinh thần yêu nước của cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

Đoàn chụp ảnh tại nhà lưu niệm Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tại hội trường Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thạnh diễn ra hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận trung với nước, tận hiếu với dân", kết hợp chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Chương trình giao lưu với 2 nhân chứng sống - những người đã cống hiến thanh xuân, vượt dãy Trường Sơn huyền thoại để có mặt tại Sài Gòn trong giờ phút lịch sử.

Cuộc trò chuyện đã thắp lên ngọn lửa của lòng biết ơn, là lời nhắc nhở thế hệ con cháu phải sống, làm việc xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.