Hoạt động ý nghĩa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp hoạt động an sinh xã hội tại xã Minh Thạnh.
Ngày 29-4, hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp hoạt động an sinh xã hội nhằm phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", chăm lo đời sống cho nhân dân.
Hoạt động an sinh diễn ra tại Thánh đường Al Muttaqin, xã Minh Thạnh, TPHCM.
Tham dự chương trình có bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
Tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa của công trình "Dân vận khéo" của Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được trao cho các hộ gia đình và các em học sinh của đồng bào Chăm đang sinh sống trên địa bàn xã Minh Thạnh.
Tại hội trường Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thạnh diễn ra hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận trung với nước, tận hiếu với dân", kết hợp chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử.
