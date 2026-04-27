Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 27-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 27-4; Ảnh: PHAN ANH

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển TPHCM; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân lao động TPHCM sáng 27-4. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình còn được đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM.

Được gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo thành phố, hàng trăm công nhân lao động đang làm việc tại khu vực Bình Dương cũ vô cùng vinh dự, hạnh phúc.

Nhất là khi sự kiện đặc biệt này diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và Tháng Công nhân 2026.