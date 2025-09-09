Ban tổ chức giải golf ở Tây Ninh xin lỗi nhiều cơ quan báo chí

Ngày 9-9, Ban Tổ chức Giải Golf "Vì trẻ em đến trường" tổ chức tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã có thông tin gửi đến Báo Người Lao Động và nhiều cơ quan báo chỉ để cải chính và xin lỗi về thông tin sai sót.

Tấm bảng in tên nhiều cơ quan báo chí là "Đơn vị bảo trợ thông tin"

Theo đó, vào ngày 6-9, tại West Lakes Golf & Villas – Sân Golf Tân Mỹ, một giải đấu golf được tổ chức với sự phối hợp của UBND xã Hậu Nghĩa, CLB Golf Đức Hòa, CLB BF Golf cùng Công ty Đầu tư và Phát triển HST.

Sự kiện này nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập. Đây là hoạt động ý nghĩa, vừa thúc đẩy tinh thần thể thao, vừa lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. Tất cả các khoản tài trợ đều được công khai, minh bạch ngay trong đêm gala với sự chứng kiến của các nhà tài trợ và đại diện chính quyền địa phương.

Trong quá trình phát hành thông tin truyền thông về sự kiện, ban tổ chức đã có sự nhầm lẫn khi ghi tên một số cơ quan báo chí là "đơn vị bảo trợ truyền thông".

Trên thực tế, các phóng viên chỉ tham gia đưa tin sự kiện chứ không đồng hành với vai trò bảo trợ. Ngay sau khi phát hiện sai sót, Ban tổ chức Giải Golf "Vì trẻ em đến trường" đã nhanh chóng điều chỉnh, gỡ bỏ logo của 12 đơn vị báo chí liên quan (trong đó có Báo Người Lao Động - PV) ngay tại giải đấu.

Ban tổ chức thừa nhận đây là sự thiếu sót trong khâu kiểm duyệt nên chân thành xin lỗi các cơ quan báo chí cũng như những bên liên quan.

"HST cùng ban tổ chức nhìn nhận sự cố này như một bài học kinh nghiệm quý báu, để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thiện hơn trong các hoạt động truyền thông – tổ chức sự kiện.

Ngay sau sự việc, ban tổ chức đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh để giải trình, tiếp thu ý kiến và triển khai các biện pháp khắc phục cần thiết" - đại diện ban tổ chức" - nội dung thư cải chính nêu rõ.