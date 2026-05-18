Kinh tế

Bán vàng không đúng tiệm mua, nhiều người bất ngờ vì bị “ép giá”

Thy Thơ – Thái Phương

(NLĐO) – Vẫn có tình trạng người dân mang vàng mua nơi khác đi bán và bị cửa hàng viện dẫn nhiều "khuyết điểm" của sản phẩm để “ép giá” thu mua ở mức thấp.

Chiều 18-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 161,3 triệu đồng/lượng, bán ra 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch quanh 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước biến động trong biên độ hẹp do ảnh hưởng từ giá thế giới. Nếu tính từ vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, giá vàng tới nay đã giảm khoảng 27 triệu đồng.

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sức mua trên thị trường vàng không cao, thậm chí còn giảm mạnh so với giai đoạn trước. Lượng khách tới giao dịch tại nhiều cửa hàng vàng cũng thưa thớt.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ) cho hay không chỉ vàng miếng mà sức mua vàng trang sức, vàng nhẫn cũng sụt giảm mạnh gần đây, dù giá vàng liên tiếp đi xuống.

Tại nhiều tiệm vàng ở TPHCM, lượng khách tới giao dịch cũng thưa vắng.

Vàng trang sức 2026: Người dân lo bị ép giá khi bán lại - Ảnh 2.

Người dân vẫn có thói quen "mua đâu bán đó" vàng nữ trang

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới quy định về quản lý đo lường và chất lượng đối với vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Dự thảo này được xây dựng để thay thế Thông tư 22/2013/TT-BKHCN đã áp dụng hơn 10 năm qua, nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp hơn với thực tế thị trường vàng hiện nay. Dự thảo nêu nhiều nội dung bắt buộc thể hiện trên sản phẩm hoặc bao bì như tên hàng hóa, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ, hàm lượng, khối lượng vàng và thông tin cảnh báo nếu có.

Theo ban soạn thảo, quy định mới được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc trong hoạt động kinh doanh vàng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, các chuyên gia đều cho rằng việc khuyến khích truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng và siết quản lý chất lượng vàng trang sức là cần thiết trong bối cảnh tình trạng "mua đâu bán đó" vẫn phổ biến.

Tại TPHCM, nhiều người dân khi bán vàng thường gặp tình huống bị ép giá với lý do "hàm lượng thấp, trọng lượng thiếu", dù sản phẩm có đầy đủ ký hiệu, nhãn mác rõ ràng từ đơn vị sản xuất.

Chị Lê Thị Diệp, ngụ phường Thông Tây Hội, cho biết cách đây vài tháng chị đã mua 1 chỉ vàng nhẫn tại một tiệm vàng nằm ở khu vực chợ Gò Vấp. Sau đó, do cần tiền gấp, chị mang bán lại cho một tiệm vàng gần nhà tại khu vực chợ Thạch Đà.

"Lúc đó, chủ tiệm kiểm tra và thông báo vàng của tôi có độ tuổi thấp, trọng lượng cũng hơi yếu nên chỉ thu mua thấp hơn giá niêm yết 200.000 đồng" - chị Diệp kể.

Tuy nhiên, khi chị kể lại sự việc với chủ tiệm vàng ban đầu tại chợ Gò Vấp, người này khẳng định sản phẩm chị mua hoàn toàn đúng hàm lượng và trọng lượng tiêu chuẩn.

Theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng, tình trạng này khá phổ biến trên thị trường. Khi người dân mang vàng đến bán, các tiệm thường viện dẫn nhiều "khuyết điểm" của sản phẩm để ép giá thu mua ở mức thấp hơn so với giá thị trường.

Một nhân viên bán hàng tại một tiệm vàng ở chợ Tân Định (TPHCM) tiết lộ thị trường vẫn tồn tại nhiều sản phẩm vàng nữ trang, vàng nhẫn không đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng như doanh nghiệp công bố.

Do đó, khi thu mua, các tiệm vàng đều tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xác định giá trị thực. Dù vậy, lợi dụng khâu kiểm tra này, không ít tiệm vàng vẫn đưa ra các lý do chủ quan về chất lượng để ép giá, khiến người bán chịu thiệt thòi.

Ở chiều ngược lại, cũng vì lo ngại vì ép giá và thu mua vàng nữ trang với giá thấp, nhiều người có thói quen "mua đâu bán đó".

