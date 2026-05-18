Kinh tế

Giá vàng hôm nay 18-5: Bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh cuối tuần

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng trở lại và quy đổi theo tỉ giá niêm yết là 144,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa tuần giao dịch mới, sáng 18-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đang ở mức 4.551 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng phục hồi sau một tuần rớt mạnh tới 174 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 5,5 triệu đồng) và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua. 

Trả lời trên Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên đã gây áp lực tới giá vàng vào cuối tuần qua. 

Giá vàng chưa từng thủng mốc 4.500 USD/ounce kể từ cuối tháng 3 tới nay nên nếu mất vùng này kim loại quý có thể lùi sâu về quanh 4.350 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh khi các yếu tố cạnh tranh ngắn hạn lần lượt chiếm ưu thế, như: giá dầu tăng cao và xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể ảnh hưởng khiến giá vàng giảm.

Ngược lại, về dài hạn, các yếu tố đã thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn sẽ kéo vàng đi lên trở lại, nhất là hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương các nước.

Giá vàng hôm nay 18 - 5: SJC thấp nhất 4 tháng , cao hơn giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 19,5 triệu đồng

Ở thị trường trong nước, tính tới 6 giờ 30 sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng dao động quanh mức 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra. Trong vòng 1 tuần, giá vàng trong nước giảm gần 4 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026 tới nay, dù vậy vẫn cao hơn nhiều so với giá thế giới. 

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18-5: Vàng miếng SJC thấp nhất 4 tháng, vẫn bỏ xa giá thế giới - Ảnh 1.


Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

(NLĐO)- “Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm”- theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Giá vàng hôm nay 17-5: 77% chuyên gia dự báo giảm trong tuần tới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đóng cửa ở mức thấp nhất trong 2 tuần nhưng nhiều ý kiến dự báo triển vọng vẫn tích cực trong trung, dài hạn.

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

(NLĐO) – Đà giảm của giá vàng trong nước vẫn chưa dừng lại khi giá thế giới tiếp tục lao dốc.

