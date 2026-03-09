Bảng A và B ngã ngũ, tuyển nữ Việt Nam cần gì để đi tiếp?

Highlights 3P LOGO Bangladesh vs Uzbekistan

Bảng A và B tại VCK Asian Cup nữ 2026 vừa khép lại chiều ngày 9-3, với những kết quả có phần bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam trước lượt đấu cuối. Sau khi 2 bảng A và B kết thúc, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể giành vé đi tiếp.



Tuyển nữ Philippines nuôi hy vọng

Ở bảng A, vị trí thứ 3 thuộc về Philippines sau khi họ hạ gục tuyển nữ Iran với tỉ số 2-0 ở lượt đấu cuối. Kết quả này cũng đã giúp đại diện Đông Nam Á cải thiện hiệu số bàn thắng - bại lên -2, tiếp tục nuôi hy vọng giành suất đi tiếp cho đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Philippines nuôi hy vọng vào tứ kết sau trận thắng Iran

Trong khi đó, đội bóng xếp thứ 3 tại bảng B là Uzbekistan. Ở lượt đấu cuối, đại diện Trung Á có chiến thắng 4-0 trước Bangladesh. Lúc này, tuyển nữ Uzbekistan có hiệu số bàn thắng - bại là -2, ngang bằng với Philippines.

Đẳng cấp thực sự khác biệt

Lúc 16 giờ ngày mai (10-3), lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra. Với vị trí thứ 3 cùng hiệu số hiện tại là 0, Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có kết quả tích cực trước Nhật Bản.

Trận thắng đậm của Uzbekistan khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng 11-0 trước Ấn Độ ở lượt đấu thứ 2 cho thấy đại diện Đông Á đang ở đẳng cấp thực sự khác biệt so với phần còn lại của bảng C. Vì vậy, việc có điểm trước đội bóng xứ mặt trời mọc gần như là không thể đối với những nữ "chiến binh sao vàng".

Điều kiện khả thi hơn để thầy trò HLV Mai Đức Chung vào tứ kết là không để thua Nhật Bản với cách biệt hơn 1 bàn. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sở hữu hiệu số tốt hơn Uzbekistan và Philippines, chính thức đoạt vé vào tứ kết cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong trường hợp những nữ "chiến binh sao vàng" thất bại với cách biệt đúng 2 bàn, suất đi tiếp sẽ được quyết định dựa trên các tiêu chí phụ như số bàn thắng đã ghi, số thẻ phạt...

Cần chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam để thua đậm hơn, cơ hội tiến vào tứ kết gần như sẽ không còn. Nguyên nhân là vì Ấn Độ khó có thể tạo bất ngờ trước Đài Bắc Trung Hoa, và trật tự bảng C sẽ không có gì thay đổi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xếp thứ 3, và với hiệu số bàn thắng - bại kém hơn Uzbekistan và Philippines, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải dừng bước.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần thi đấu thận trọng trước Nhật Bản ở lượt cuối

Ngay lúc này, những nữ "chiến binh sao vàng" cần chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp, cực kỳ thận trọng trước sức tấn công mạnh mẽ của Nhật Bản. Nhiều khả năng, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ lựa chọn chơi lùi sâu để nhận ít bàn thua nhất có thể.