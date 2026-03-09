HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bảng A và B ngã ngũ, tuyển nữ Việt Nam cần gì để đi tiếp?

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có kết quả tích cực trước Nhật Bản.

Highlights 3P LOGO Bangladesh vs Uzbekistan

Bảng A và B tại VCK Asian Cup nữ 2026 vừa khép lại chiều ngày 9-3, với những kết quả có phần bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam trước lượt đấu cuối. Sau khi 2 bảng A và B kết thúc, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể giành vé đi tiếp.

Tuyển nữ Philippines nuôi hy vọng

Ở bảng A, vị trí thứ 3 thuộc về Philippines sau khi họ hạ gục tuyển nữ Iran với tỉ số 2-0 ở lượt đấu cuối. Kết quả này cũng đã giúp đại diện Đông Nam Á cải thiện hiệu số bàn thắng - bại lên -2, tiếp tục nuôi hy vọng giành suất đi tiếp cho đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Bảng A và B ngã ngũ, tuyển nữ Việt Nam cần gì để đi tiếp? - Ảnh 1.

Tuyển nữ Philippines nuôi hy vọng vào tứ kết sau trận thắng Iran

Trong khi đó, đội bóng xếp thứ 3 tại bảng B là Uzbekistan. Ở lượt đấu cuối, đại diện Trung Á có chiến thắng 4-0 trước Bangladesh. Lúc này, tuyển nữ Uzbekistan có hiệu số bàn thắng - bại là -2, ngang bằng với Philippines.

Đẳng cấp thực sự khác biệt

Lúc 16 giờ ngày mai (10-3), lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra. Với vị trí thứ 3 cùng hiệu số hiện tại là 0, Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có kết quả tích cực trước Nhật Bản.

Bảng A và B ngã ngũ, tuyển nữ Việt Nam cần gì để đi tiếp? - Ảnh 2.

Trận thắng đậm của Uzbekistan khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng 11-0 trước Ấn Độ ở lượt đấu thứ 2 cho thấy đại diện Đông Á đang ở đẳng cấp thực sự khác biệt so với phần còn lại của bảng C. Vì vậy, việc có điểm trước đội bóng xứ mặt trời mọc gần như là không thể đối với những nữ "chiến binh sao vàng".

TIN LIÊN QUAN

Điều kiện khả thi hơn để thầy trò HLV Mai Đức Chung vào tứ kết là không để thua Nhật Bản với cách biệt hơn 1 bàn. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sở hữu hiệu số tốt hơn Uzbekistan và Philippines, chính thức đoạt vé vào tứ kết cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong trường hợp những nữ "chiến binh sao vàng" thất bại với cách biệt đúng 2 bàn, suất đi tiếp sẽ được quyết định dựa trên các tiêu chí phụ như số bàn thắng đã ghi, số thẻ phạt...

Cần chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam để thua đậm hơn, cơ hội tiến vào tứ kết gần như sẽ không còn. Nguyên nhân là vì Ấn Độ khó có thể tạo bất ngờ trước Đài Bắc Trung Hoa, và trật tự bảng C sẽ không có gì thay đổi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xếp thứ 3, và với hiệu số bàn thắng - bại kém hơn Uzbekistan và Philippines, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải dừng bước.

Bảng A và B ngã ngũ, tuyển nữ Việt Nam cần gì để đi tiếp? - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần thi đấu thận trọng trước Nhật Bản ở lượt cuối

Ngay lúc này, những nữ "chiến binh sao vàng" cần chuẩn bị phương án thi đấu phù hợp, cực kỳ thận trọng trước sức tấn công mạnh mẽ của Nhật Bản. Nhiều khả năng, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ lựa chọn chơi lùi sâu để nhận ít bàn thua nhất có thể.

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao trước trận gặp Nhật Bản

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao trước trận gặp Nhật Bản

(NLĐO) - HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Bản Bản ở lượt cuối vòng bảng Giải nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp

Thất bại tối thiểu trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 2 bảng C tại VCK Asian Cup nữ 2026 (trưa 7-3) khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết.

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

(NLĐO) - Sau 2 lượt trận tại VCK Asian Cup nữ 2026, cục diện bảng C của tuyển nữ Việt Nam đang dần định hình rõ ràng.

tuyển nữ Việt Nam đội tuyển nữ việt nam Nhật Bản Mai Đức Chung VCK Asian Cup nữ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo