Thể thao

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Sau 2 lượt trận tại VCK Asian Cup nữ 2026, cục diện bảng C của tuyển nữ Việt Nam đang dần định hình rõ ràng.

Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam để thua sát nút Đài Bắc Trung Hoa, qua đó đánh mất vị trí nhì bảng vào tay chính đối thủ này.

Thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm

Ngay từ phút 26, thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào thế rượt đuổi tỉ số sau bàn thắng của Su Yu-hsuan. Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu, các cô gái Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Đài Bắc Trung Hoa.

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó - Ảnh 1.

Tuyển nữ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thắng đậm Ấn Độ

Kết quả này đã phản ánh sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cuối cùng hơn là sự lép vế toàn diện về thế trận. Theo thống kê, đội bóng đến từ Đông Á có 6 cú sút với 3 lần trúng đích, trong khi những nữ "chiến binh sao vàng" có đến 9 cú sút nhưng không lần nào trúng đích.

Điểm sáng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận đấu này nằm ở việc điều chỉnh nhịp độ. Sau bàn thua, các cô gái Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận vòng cấm. Tốc độ ở 2 biên được đẩy lên, các pha pressing cũng xuất hiện thường xuyên hơn khiến đoàn quân HLV Prasobchoke Chokemor buộc phải lùi sâu để bảo vệ lợi thế.

Hạ gục Ấn Độ với tỉ số "hủy diệt"

Trong cuộc chạm trán còn lại ở lượt thứ 2 bảng C, tuyển nữ Nhật Bản khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng hạ gục Ấn Độ với tỉ số "hủy diệt" 11-0. Suốt màn đọ sức này, đại diện Nam Á không thể tung ra bất kỳ cú sút nào, hoàn toàn "chịu trận" trước đội bóng xứ mặt trời mọc.

Lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ, tốc độ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả giúp HLV Nils Nielsen và các học trò tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại của bảng C.

Ở lượt đấu đầu tiên, Việt Nam chỉ thắng Ấn Độ với cách biệt tối thiểu nhờ bàn thắng phút bù giờ của Ngân Thị Vạn Sự. Điều này càng cho thấy nhiệm vụ giành điểm số của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc đối đầu sắp tới với Nhật Bản gần như bất khả thi.

Hiện tại, tuyển nữ Nhật Bản có 6 điểm tuyệt đối, giữ chắc ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa khiến những nữ "chiến binh sao vàng" rơi vào thế khó trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Thử thách cực lớn

Tại bảng A và B, Philippines, Iran, Uzbekistan và Bangladesh đều chưa mang về điểm số nào sau 2 lượt đấu. Hiệu số bàn thắng-bại của các đại diện này lần lượt là -4; -7; -6 và -7. Với 3 điểm và hiệu số là 0, cơ hội vào tứ kết bằng suất cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vẫn còn đối với tuyển nữ Việt Nam.

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó - Ảnh 2.

Thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết

Tuy nhiên, cuộc chạm trán Nhật Bản ở lượt cuối bảng C sẽ là thử thách cực lớn. Tối thiểu, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần không để thua quá đậm, bảo toàn lợi thế về hiệu số bàn thắng-bại so với các đội hạng 3 ở 2 bảng đấu còn lại.

Trong trường hợp khả quan hơn, nếu Philippines hòa Iran hoặc Uzbekistan hòa Bangladesh ở lượt cuối, những nữ "chiến binh sao vàng" sẽ góp mặt ở tứ kết bất chấp kết quả trận đấu với đội bóng Đông Á sắp tới.


tuyển nữ Việt Nam đội tuyển nữ việt nam Nhật Bản Mai Đức Chung VCK Asian Cup nữ 2026
